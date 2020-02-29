  • 20°C
香港時間 : 2020229日 (六) 03:20
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

欠大盤推售 2月成交量按月跌74%

置業家居 2020/02/29

分享：

統計成交紀錄冊顯示，2月截至27日累售近310伙，較1月份1,179伙，按月大跌約74%，未計算28及29日兩日成交，相信最終與兩年前，即2016年2月份約320伙水平貼近。不過，本月成交量低迷，最主

...

欄名 : 新盤速遞

相關文章

恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起
今日
恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起

最新專欄文章 更多

上源 建築期折扣率增至8% 與即供睇齊
2020/02/22
上源 建築期折扣率增至8% 與即供睇齊
傲瀧 明推15伙 先到先得佔13伙 2伙招標售
2020/02/22
傲瀧 明推15伙 先到先得佔13伙 2伙招標售
匯璽II 重推2伙撻訂戶 提價6%至6.8%
2020/02/15
匯璽II 重推2伙撻訂戶 提價6%至6.8%
The Richmond 新推6伙 輕微加價1%至2%
2020/02/15
The Richmond 新推6伙 輕微加價1%至2%
財政預算案 銷售安排 印花稅 一手市場 日出康城

上一篇文章

恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起

下一篇文章

推最長20年定息按揭 免壓測 高息業主趁機轉按最着數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

環球股市暴挫 須全球合力遏疫潮
環球股市暴挫 須全球合力遏疫潮
國情知聞 - 中國重振經濟 還看「新三段」
中國重振經濟 還看「新三段」