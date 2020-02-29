欠大盤推售 2月成交量按月跌74% 置業家居 2020/02/29 分享： 統計成交紀錄冊顯示，2月截至27日累售近310伙，較1月份1,179伙，按月大跌約74%，未計算28及29日兩日成交，相信最終與兩年前，即2016年2月份約320伙水平貼近。不過，本月成交量低迷，最主 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起 今日 恆大‧珺瓏灣2期重啟部署 最快下周售 折實約$353萬起 最新專欄文章 更多 上源 建築期折扣率增至8% 與即供睇齊 2020/02/22 上源 建築期折扣率增至8% 與即供睇齊 傲瀧 明推15伙 先到先得佔13伙 2伙招標售 2020/02/22 傲瀧 明推15伙 先到先得佔13伙 2伙招標售 匯璽II 重推2伙撻訂戶 提價6%至6.8% 2020/02/15 匯璽II 重推2伙撻訂戶 提價6%至6.8% The Richmond 新推6伙 輕微加價1%至2% 2020/02/15 The Richmond 新推6伙 輕微加價1%至2% 財政預算案 銷售安排 印花稅 一手市場 日出康城 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入