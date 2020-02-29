欠大盤推售 2月成交量按月跌74%

統計成交紀錄冊顯示，2月截至27日累售近310伙，較1月份1,179伙，按月大跌約74%，未計算28及29日兩日成交，相信最終與兩年前，即2016年2月份約320伙水平貼近。不過，本月成交量低迷，最主

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