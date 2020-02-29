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中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起

置業家居 2020/02/29

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隨着港珠澳大橋開通及深珠通道等基建出台，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落香洲前山河畔的中海環宇城現正加售10套限量版河景複式住宅單位，入場總價￥540萬起。

中海環宇城坐落珠海香洲區前山河畔，是

...

欄名 : 國內置業

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