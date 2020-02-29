中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 置業家居 2020/02/29 分享： 隨着港珠澳大橋開通及深珠通道等基建出台，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落香洲前山河畔的中海環宇城現正加售10套限量版河景複式住宅單位，入場總價￥540萬起。 中海環宇城坐落珠海香洲區前山河畔，是 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 2020/02/22 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 2020/02/08 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 2020/02/01 建發‧璽園共涉396伙 連精裝售￥160餘萬起 國維中央廣場 大型城市綜合體 住宅戶首期￥84萬起 2020/01/24 國維中央廣場 大型城市綜合體 住宅戶首期￥84萬起 碧桂園‧華發‧香洲府加推128套連精裝戶 首期￥68萬起 2020/01/18 碧桂園‧華發‧香洲府加推128套連精裝戶 首期￥68萬起 中國 珠海 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入