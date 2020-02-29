嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 置業家居 2020/02/29 分享： 由發展商永泰亞洲打造的新加坡The Crest嘉御苑，地理位置靠近新加坡的金融區，受到市場追捧，發展商現加推最後一批單位，涉及約20多伙，1房售價由$852萬港元起。 嘉御苑位於新加坡東陵區，佔地約 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 2020/02/15 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 2020/02/08 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 2020/02/01 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 直擊 - 吉隆坡Conlay 坐擁高球場景 1房入場費$268萬起 2020/01/24 吉隆坡Conlay 坐擁高球場景 1房入場費$268萬起 直擊 - 大型基建帶來新動力 吉隆坡樓價見底待升 2020/01/18 大型基建帶來新動力 吉隆坡樓價見底待升 中原地產 新加坡 海外物業 移民 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入