嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越

由發展商永泰亞洲打造的新加坡The Crest嘉御苑，地理位置靠近新加坡的金融區，受到市場追捧，發展商現加推最後一批單位，涉及約20多伙，1房售價由$852萬港元起。

嘉御苑位於新加坡東陵區，佔地約

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