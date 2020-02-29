全新兩款家電推介 生活倍輕鬆 置業家居 2020/02/29 分享： 洗衣和洗澡基本上是每日必做的事情之一，前者可能因為繁複的工序而有點煩厭，但後者絕對是能夠消除整日疲勞的的一種享受。今期為大家介紹兩種全新家電，讓你無論是洗衣服抑或洗澡，同樣輕鬆、享受。 西門子全新三合一 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 Rasonic超薄速熱式電熱水爐 5分鐘快速加熱至40°C水溫 今日 Rasonic超薄速熱式電熱水爐 5分鐘快速加熱至40°C水溫 最新專欄文章 更多 Rasonic超薄速熱式電熱水爐 5分鐘快速加熱至40°C水溫 今日 Rasonic超薄速熱式電熱水爐 5分鐘快速加熱至40°C水溫 Karcher 抹窗神器噴刮同步 2020/01/18 Karcher 抹窗神器噴刮同步 Bosch 無綫吸塵機可換電 2020/01/18 Bosch 無綫吸塵機可換電 Miele家電 實現人工智能 2019/12/28 Miele家電 實現人工智能 後記：香港銷售額 平均跌10% 2019/12/28 後記：香港銷售額 平均跌10% 消費資訊 家居 西門子 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入