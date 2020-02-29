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全新兩款家電推介 生活倍輕鬆

置業家居 2020/02/29

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洗衣和洗澡基本上是每日必做的事情之一，前者可能因為繁複的工序而有點煩厭，但後者絕對是能夠消除整日疲勞的的一種享受。今期為大家介紹兩種全新家電，讓你無論是洗衣服抑或洗澡，同樣輕鬆、享受。

西門子全新三合一

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欄名 : 影音家電

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