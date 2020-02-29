大埔舊北區理民府 紅磚英國殖民風

由古唐風的志蓮淨苑，時空鏡頭一轉，可回到英國殖民地的歲月。如大埔的舊北區理民府是其中之一，古典的紅磚外牆，加上拱形的特色門窗，甚具氣派。

當年英國接收香港新界租借地後，就設立了理民府，作為新界的管治中心

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