大埔舊北區理民府 紅磚英國殖民風 副刊版 2020/02/29 分享： 由古唐風的志蓮淨苑，時空鏡頭一轉，可回到英國殖民地的歲月。如大埔的舊北區理民府是其中之一，古典的紅磚外牆，加上拱形的特色門窗，甚具氣派。 當年英國接收香港新界租借地後，就設立了理民府，作為新界的管治中心 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 周末遊走 外國Feel景點打卡遊 今日 周末遊走 外國Feel景點打卡遊 赤柱軍人墳場 綠草青葱地 今日 赤柱軍人墳場 綠草青葱地 最新專欄文章 更多 周末遊走 外國Feel景點打卡遊 今日 周末遊走 外國Feel景點打卡遊 赤柱軍人墳場 綠草青葱地 今日 赤柱軍人墳場 綠草青葱地 香港也能森林浴 大自然的心靈良藥 2020/02/21 香港也能森林浴 大自然的心靈良藥 摩星嶺型格青年旅舍 112元起享無敵維港夜景 2019/10/26 摩星嶺型格青年旅舍 112元起享無敵維港夜景 城市綠洲 30分鐘行嘉頓山 2019/10/12 城市綠洲 30分鐘行嘉頓山 香港 疫情 武漢肺炎 英國 新冠肺炎 日本 大埔 攝影 行山 鑽石山 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入