全球口罩荒 人人外出須戴口罩？

新加坡貿易與工業部長陳振聲上星期的一番言論，讓不少香港人認識他，在一段流出的錄音檔案之中，他暗諷香港人因新冠肺炎而恐慌性搶購大米和廁紙的表現「低能」（idiots）。

從他講話中，我們也可看到有趣的一面，他當時正與新加坡的商界人士對話，他憂慮在香港發生的情況也可能在新加坡發生。的確，新加坡也出現人們搶購物資的情況。

經歷沙士一役 港人緊張可理解

經歷2003年沙士可怕一役之後，我們可以理解香港人為何對新出現或不熟悉的疾病如斯緊張。去年社會動盪更無助政府向市民建立更多的信心。好消息是大米、廁紙等日用品已有充足貨源並重現超市貨架，可是口罩供應仍然短缺。

雖然很多人把口罩短缺一事埋怨政府，但事實上，若我們所有人都佩戴外科口罩，就很難不出現嚴重短缺的情況。若全民使用口罩，那麼每個月便至少需要2億個。

政府難冒險 藉不可靠中介競投

這只計算一個700萬人口的城市，再想想有多少個地方可能爆發疫情，需要多少口罩？舉例意大利人口有6,000萬人、伊朗有8,000萬，就如新加坡貿工部部長所指，中國每天要使用數億個口罩。

現時，全世界正在極速消耗一次性口罩；而這些物品現在亦是全球供不應求。有良好組織架構和管理運作的政府，在這時候就變得非常不利，它不能冒險透過不可靠的中介去競投或購買未知質量的產品。

私營企業可以越過程序、利用人際網絡去尋找所需物品。我也努力嘗試從泰國採購口罩，但泰國現時限制口罩出口，每位出境人士都不得攜帶超過30個口罩，情況有如我們之前對離境人士實施的攜帶嬰兒奶粉「限奶令」一樣。本港的一些商界人士也努力協助搜購，甚至遠至土耳其、阿爾及利亞、南美等地尋找口罩貨源，另一些人士亦計劃在港設廠製造口罩。

本地生產難圖利 社企可作為

這次新型肺炎讓全世界都學到其中一個教訓，是政府需要把口罩和相關的防疫物品，視為應儲備和控制的戰略物品。香港亦可能有必要建立本地生產口罩的能力，這不會是甚麼有利可圖的生意，但也許是社企可以考慮做的事。

與此同時，我們確實亦應注意怎樣使用口罩。在香港，大多數人似乎相信口罩能為他們提供保護，甚至有人會覺得沒有戴上口罩就出門離家，在某程度上是危害公共利益、增加社會的危險。行政長官也因並非經常戴口罩而受到批評。

有本地醫護專家建議每個人外出時都應該戴上口罩。若有無限的供應，這以安全為上的說法是很好的。可是，我們都看到口罩嚴重短缺，亦難以取得足夠貨源。全民戴口罩會加劇缺貨情況，有可能使最需要用口罩的人士無罩可用。

勤洗手少聚集 視情況佩戴

在新加坡，領導層提出了不戴口罩的觀點。在流出的錄音檔內，陳振聲部長指出若新加坡人人戴口罩，最終醫護人員將不夠口罩，他也暗示政府向每戶家庭派發數個口罩是要令市民安心之舉。新加坡政府還製作了不同語言的視頻向市民解釋，對於健康的人來說，口罩並非必需。

這可能不是大眾愛聽的觀點，但若我們都能克服外出時必須戴口罩的觀念，而根據自身的健康及環境等情況而適當佩戴，便更好了。否則的話，試想想每次進口商或製造商提供100萬個口罩，只需數小時香港便會把它們用光了。

事實上，我們很多人都沒有正確地戴上口罩。更重要是正確並勤洗手，盡量避免到人多擠迫的地方。讓我們優先讓長者、身體不適人士、工作上有需要與大量人士有密切接觸、當然還有前綫的醫護人員使用口罩。

▲ 雖然很多人把口罩短缺一事埋怨政府，但事實上，若我們所有人都佩戴外科口罩，就很難不出現嚴重短缺的情況。（資料圖片）