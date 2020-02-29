3個法治層面 民意拉響警號

法治向來是本港的核心價值，惟過去大半年經歷社會動盪，社會上批評示威者或政府破壞法治的聲音不絕於耳。從各方評語中不難理解，大家所期望的法治社會，在市民需要守法的同時，政府的權力也該受到約束。

市民須守法 政府權力亦應約束

為了解市民對本港法治狀況的評價，智經參考世界正義工程（下稱WJP）編訂的法治指數，及考慮到本地的具體情況，建構了涵蓋十個層面的法治社會指標，並自2017年起連續三年進行法治意見調查（法治調查）。智經嘗試將這些指標歸納成三個類別，當中的「政治及政府施政相關」，正是涉及法治對政府的制約。本文將探討這類別中三個法治層面的含義，並探討在市民眼中，香港法治過去幾年在這些層面的表現。

層面一：防止政府濫用權力市民心中重要性急升

第一個「政治及政府施政相關」的層面，是「防止政府濫用權力」。法律面前人人平等，沒有一個人，包括政府最高職位的官員，可以凌駕於法律之上。公共機構同樣需受法律約束，並承擔法律責任，政府官員的決策必須有法律依據，在行使權力時也必須真誠和公正。

參考WSJ，市民可從多個方面評價「防止政府濫用權力」的表現，包括立法機關、司法機關和政府審計人員或人權監察機構是否有足夠獨立性和能力，檢查和監督政府；行為失當的官員，有否受到調查、起訴和懲罰；以及獨立媒體、民間社會組織，是否可以自由評論政府政策，而不必擔心被報復等。

過去一年，「防止政府濫用權力」在港人眼中愈發重要。法治調查的受訪市民需選出他們認為最重要的法治層面，去年底的最新調查中，此層面從中游位置一躍升至第二位，僅次於「司法獨立」。另一方面，市民對本港法治在制衡政府權力的表現並不滿意。智經三輪調查的受訪者，對本港落實此層面的評分（0至10分，0分代表「完全做不到」，5分為「一半半」，10代表「完全做到」），一直是十個層面中最低分的一個，首兩輪尚有約5分，但去年卻急跌至3.61分，反映市民的評價每況愈下。

市民感受不到 政府「門常開」

層面二：評價政府開放三年表現皆處下游

第二個的層面是「政府開放」。不同的機構包括立法、司法機關、民間團體以至市民個人要監察政府，均視乎政府施政是否透明、對公眾公開資訊，並容許公民參與。例如早前政府一度有意徵用粉嶺未入伙公屋暉明邨作隔離營，但事前未有諮詢附近居民及區議會，以及妥善解釋選址理據，惹起居民不滿及抗議，最終演變成堵路和縱火。違法行為固然不可取，但如何改善香港在「政府開放」方面的表現，值得反思。

要評估政府開放的表現，可衡量的標準包括公眾是否可公開獲得法律條文和合法權益的資訊；是否具備有效的公民參與機制，保護言論、集會和結社的自由和向政府請願的權利；以及有否設立渠道，例如有效的投訴機制，讓市民有權向政府問責。

在一眾法治層面中，「政府開放」屬於市民較不重視的層面，法治調查中選擇其為「最重要的法治層面」的受訪者，百分比從最初的1.5%，跌至後來的1.2%和0.6%。市民亦感受不到政府有盡力達至「門常開」，對其落實狀況的評價一直處於下游位置，雖然首兩輪調查仍屬正面（5.30分、5.26分），但去年已轉為傾向負面（4.10分）。

層面三：司法問題自行處理和解決建制派受訪者外一律負評

各處鄉村各處例，不同地方的法治狀況未必一樣，衡量法治的指標亦有所調整。根據《基本法》，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。基於本港情況，智經將「香港司法問題自行處理和解決」納入法治社會指標之中。

從去年的調查可見，市民對本港司法能否不受外來環境干預缺乏信心，對此層面的落實狀況僅給予4.12分；當中以55歲以上、小學或以下學歷、內地出生、非在職人士及傾向建制派的市民給予較高分數，惟除了傾建制派受訪者，以上各群組的評分皆傾向負面。而在2017及2018年，均有超過一成市民選擇其為最重要的法治層面，今年卻下降至不足一成（9.8%），市民的取向為何有所改變，亦值得社會探討。

當局查找原因 增與市民互信

法治是社會的核心價值，是香港成功的基石，需要各方維護，政府更是責無旁貸。本港落實「政治和政府施政」相關法治層面的表現，去年全數評分傾向負評，反映了市民的不滿已達警戒綫，政府應當找出原因、反思自身的問題，並作出改善，以重新建立與市民的互信。

▲ 大家所期望的法治社會，在市民需要守法的同時，政府的權力也該受到約束。（資料圖片）