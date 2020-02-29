派錢容易搵錢難 紓困要靠新思維

受到「反修例風波」和新冠肺炎疫情「接力」衝擊，當局已合共推出逾300億元的紓困措施，財政司司長陳茂波在新公布的《財政預算案》中豪擲1,210億元作一次過紓困，助市民、企業抗疫渡困境，應對當前困境，這是以派錢換取時間和空間的非常手段，寄望直到疫情紓緩時，能發揮提振經濟、穩定人心和刺激消費的作用。

增長動力萎縮 恐結構性財赤

然而，「派錢容易搵錢難」，當局既不應將派錢常態化，更要推出大改革，檢視各部門服務表現，並要以思維開拓新經濟增長點。

香港受修例風波與新冠肺炎疫情夾擊，經濟陷入「寒冬」，連續兩季出現負增長，不少企業遭受重創，市民生活艱難，消費市道低迷，政府現時以空前的大手筆去「放水」紓困，並非民粹式派錢，而是體現政府帶領香港度過難關的決心和承擔，亦符合政府力所能及、「應使則使」的公共理財原則。而從預算案公布後的民意調查和股市反應，足證有關非常手段，發揮了「民心工程」的作用，更符合市民和市場的意願。

引發思考的是，往後若只獨沽一味的大灑金錢，最終會令香港的財儲「家底」耗盡，整體經濟身陷墮崖之險。事實上，細看回歸至今的政府經常開支，由1,500億元增至2019年度的4,400億元，已增加近兩倍，下年度更飈升至約5,000億元，急速引發關注。

此外，現時政府財政儲備有1.1萬億元，相當於政府16個月開支，尚未偏離謹慎理財的正軌，但與年初時相等於政府22個月開支比較，情況需予關注。據政府的中期預測，未來5年財政都會「年年見紅」，倘若派錢之勢不歇，而經濟增長動力減縮，往後會否陷進結構性財赤的淵藪而不能自拔，這是一個不能輕忽看待的重大問題。

增經濟競爭力 加快布局大灣區

需強調，「反修例風波」的後遺損害仍未完全浮現，新冠肺炎疫情也會持續一段時間，政府需謀劃第二手準備，一旦紓困措施未能取得預期成效，或經濟和社會出現新狀況時，可以即時進行補充或調整，加大紓困力度和方向。

更重要的是，政府一向依賴市場力量，但本港的經濟結構單一，產業轉型緩慢，在面對轉型挑戰時便顯得力量單薄，方向亦較為紊亂。因此，政府必須以突破性的新思維，加快思考、部署，推動產業多元化、高增值化，以便提高本港的經濟競爭力，保持本港的經濟和社會可持續穩健發展。在當前嚴峻形勢下，此次預算案對刺激經濟發展、推動企業創新轉型着墨不多，雖可理解，但長遠而言卻絕不可以放緩腳步。

今次疫情突出中國在全球供應鏈上的重要地位，粵港澳大灣區規劃已落實一年，政府應放眼長遠、加快布局，主動領軍，加強與內地的經濟、社會互聯互通，互補共贏，擴大產業交融和消費市場一體化，擴大經濟腹地和市場空間，提升整體經濟和產業的發展動力和活力。

▲ 財政司司長陳茂波在新公布的《財政預算案》中豪擲1210億元作一次過紓困，助市民、企業抗疫度困境。（資料圖片）