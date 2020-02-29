環球股市暴挫 須全球合力遏疫潮

環球股市連日大跌，彰示新冠肺炎（武漢肺炎）進新階段，即雖內地疫情日趨緩和，但病毒在國際不斷蔓延甚至爆發，正衝擊全球經濟，須全球合作力遏病毒肆虐。而市場期望各國央行尤其儲局減息能力挽經濟，以目前形勢分析，則恐不切實際，各國仍須合力找出新的有效方法。

疫潮新階段 環球現骨牌式爆發

美股道指在本月中創歷史高位後回落，近6天連跌累挫逾12%後，昨晚早段曾續跌逾千點，帶動環球股市急跌，港股恒指早於2018年1月見頂，至去年底即新冠肺炎爆發前已累跌近16%，過去6天亦跟跌逾5.3%。

環球股市因新冠肺炎而急挫，恐只是開始。這輪跌市主要是投行拉響警鐘，指投資者低估疫症對美企盈利的影響，標普500指數成分股有約3成盈利來自海外，而中國是最大單一來源地，加上多國出現確診以至失控苗頭，令投資者避險，大舉減持鎖定利潤。

疫潮過去一個階段，主要是內地爆發，雖然通過環球供應鏈衝擊全球，但主要傷害還在內地，新階段則不同。

現時的新階段，一方面是內地全力抗疫包括封城下，疫情已有趨向受控迹象，湖北和湖北以外的確診個案都連日平穩下降，前天湖北以外各地確診個案更重回個位數。但另一方面，中國以外卻不斷出現確診甚至社區爆發，日、韓、意大利和伊朗情況固然矚目，但更多地方包括美、德亦都已出現不明源頭的確診個案，反映病毒很可能已在這些國家社區散播。

世衞秘書長譚德塞昨指，除中國外，疫情亦已擴散至另外44地區或國家，警告有可能演變為全球大流行（pandemic）。將否如此，仍有變數，若各國能否採取最嚴格措施盡快遏止病毒擴散，可減輕全球人命與經濟的損失。

市場方面，現期望環球央行減息放水，能像過往金融危機、經濟衰退般，力挽經濟狂瀾。聯邦基金利率期貨反映3月儲局減息的機會，由1個月前估計低於1成，已飈至昨日估計的近99%，並預期儲局今年內會減息3次。

全球大流行？ 合力阻遏可減挫傷

但央行減息就能救得了嗎？答案恐怕是不。其一，現時不是金融危機、不只是經濟原因的衰退，而是疫症，防疫抗疫本身就要求減少人群聚集甚至封城，無可避免挫損消費、生產和投資，這絕非鬆銀根所能解決。

其二，即使是期望央行放水能令經濟在疫情過後報復式反彈，而不是在疫情期間挺住經濟，但一來疫情會爆發到甚麼程度、會延續多久，仍難逆料；二來各界早已擔心各國央行都已缺乏減息子彈應付危機，歐日央行固從未重新加息，儲局雖曾加息9次但去年又減息了3次，減息子彈不多，買債量寬亦恐因做得太多，藥效早已不斷減退。故各國需要合力，找出新的有效方法緩減經濟所受衝擊。

央行減息畢竟是救急，關鍵始終是疫情控制，疫潮既已進新階段，就更要求全球合作。若各國攜手協作並盡速厲行嚴格措施，如像中國般採取強硬斷截人流的手段，全球疫潮仍有可能避免失控。

責任編輯：張志堂