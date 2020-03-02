疫症蔓延，大人小孩都明白勤洗手、戴口罩，注意個人衞生的重要，但也不能忽略自己的情緒健康及保持均衡飲食，不然反會削弱抵抗力，影響自己及家人健康。

「每天都忙於緊貼Facebook及WhatsApp的最新消息，看看哪兒有防疫用品出售，還未撲夠口罩，又要飛奔到超市及藥房掃廁紙及面紙，疲於奔命。每晚停下來時，就像瘋了似的，不停想把甜的東西全吞掉，老公也說我是情緒壓力太大所致。」美兒苦着臉說。

我說：「若日間吃得不夠，譬如因匆忙沒吃早餐或午餐吃得太少等，即使已吃過晚飯，仍感覺不滿足，很自然會想找零食……」美兒打斷我說道：「平日我最怕肚餓的，絕少會少吃一餐，但偶然貪方便，隨意買件蛋糕或買菠蘿包作為午餐。」

「其實我們心情的高低起伏，正與血糖水平有關；當我們進食含糖份食物時，血糖上升，腦部血清素水平亦增加。血清素是神經傳遞物質，令人感覺快樂、滿足，故有『快樂賀爾蒙』之稱。相反當身體血清素不足時，人容易感覺情緒低落。」我續說：「但若進食太多高糖份食物，血糖會一下子急速上升及下降，血糖回落至低點時，人又再次感到疲倦、情緒低落。」

我給美兒提出建議：「每日的正餐宜定時定量，尤其可選低升糖食物，如番薯、粟米、通粉、意粉、燕麥片、多穀麵包等。每餐配搭適量的蛋白質類食物，如肉類、牛奶、雞蛋、海鮮等，當中的色胺酸成分，亦幫助身體製造血清素。進食蔬菜水果，當中的纖維亦可幫助減慢血糖上升的速度，避免血糖大上大落，有助穩定情緒。」

美兒突然大喊：「聽說香蕉及牛奶是開心食物。」「對！香蕉及牛奶也含豐富色胺酸，而且牛奶含鈣質，鈣質有助放鬆肌肉，降低血壓，紓緩緊張情緒。」

我靈機一觸提議：「不如吃香蕉班戟！」美兒瞪大眼睛：「不怕肥嗎？」我笑說：「放心！我指自製香蕉班戟，材料簡單，製法亦容易，既可減壓，又可滿足大家吃甜的慾望，不妨可作為早餐或下午茶呢！」