一位創辦了多間書店平台的朋友，已經在社交圈中公布要為書店救亡，並貼出眾籌方法。之前勉強開業時的營業狀況確是慘不忍睹，幾千呎的書店，一天只賣幾本書，總計多天以來賣的上百本書，當中一半其實是愛書的同事自己買的。

另一方面，上周開始大街小巷的店舖卻真正陸續開業，譬如那最大的國際咖啡連鎖旗艦店也重開了。上兩周，不同街區可能仍有不同做法，有些開有些不開。一條平時很多咖啡店的小街，上周開了一天，晚上多人熱鬧，過一天就又要勒令關停了。

現在，上海的數字是大約有三分之一回到正軌。但店舖要開店復工也需各種條件，一般對外營業有陌生人出入的商店，都要先取得復工許可。當中得證明有定期消毒、有足夠的防疫用品，以及對到來光臨客人的檢測。

如何檢測呢？現在看來是需要一種人們對自己「清白」的證明。在上海，恢復社會運作的過程中，非常強調的是數碼追蹤及健康核證。現在要坐地鐵的話，沒口罩不能進站，需要掃一個二維碼，登記你個人信息，記錄你是在哪個車廂、由哪裏到哪裏，確保行程可被追蹤。

進入消費場所的話，店員和顧客需要掃另一個「隨申碼」，當中要輸入來源地、個人病史、最近的行情，根據所住的社區有沒感染個案等資料，判斷你是否一個「綠碼人」。有綠碼的人，才是健康可安心進入消費的人。如果是紅碼，可能一早被抓回去隔離，以及根本買不到車票出行。

這類似健康證明的檢測，變相成為一種通行證，在上海或杭州都是，如果要去某些地方，沒有綠碼證明的話，根本不讓出入。