日韓歐美疫情凶兆 須防觸發動盪

今年伊始，便飛出了新肺炎的黑天鵝。誰料最近一周來，疫情發展出現了令人意外的重大逆轉，注目焦點由中國轉到海外，特別是先進的日韓歐美等國家，可說是又飛出了另一隻「疫症黑天鵝」。實況及影響如何值得跟進。

日韓社會政治文化 或不利抗疫

發展至今，中國疫情初步受控（見本欄2月25日「內地疫情現拐點．勿鬆懈「衰收尾」」文），筆者認為「拐點已過」，且在3月底前可基本解除。其後世衞亦宣布拐點已過，並認為中國抗疫做法有效值得他國借鏡。正當中國疫情在消滅之際，卻冷不防新一波疫情在海外爆發，尤其是日、韓及意大利等先進及醫療系統相對完善的國家。原以為疫症在此處會較受控制，誰知事態發展卻遠出意料之外。

日本「毒船」案（鑽石公主號）反映了當局應對緊急狀況的緩慢及粗疏，以致多人悶在船上並受到感染。一些檢疫人員離船後因未有足夠防範而引發醫院感染，離船日本人亦未被安排隔離，未如香港及其他國家接走的都要隔離。這已證明甚有必要：因為在船上檢測呈陰性者，不少回去後都確診了。

反應慢的例子還有學校要到3月才停課，和舉行了許多宗教及節日集會，如北海道雪祭等，其間民眾均無防護裝備。檢疫緩慢，令許多日本人因未能及時確診及隔離，而導致疫情擴散。

歐洲各國因神根條約 不能封關

韓國情況同樣不妙，主要是天地教會聚眾引起大規模感染，特別是在大邱城。令問題更大的是當地封城失敗：由於大邱人民及在野黨的反對作罷，連提出的官員也要辭職，對「傷害」了大邱人民的感情致歉。日韓的情況顯示社會及政治文化或不利於抗疫。

意大利的情況更為撲朔迷離。該國從中國輸入首例後即時截斷中意航班，反應頗為快狠準，中國還曾就此進行交涉未果。但出現大爆發卻源頭不明，而且迅速連累周邊北非及南美多國出現首宗確診病例，成了歐洲病源：多國病者都是去過意國或從意國來的。問題是歐洲各國間因神根條約不能封關，而意國只封「出事之城」，未如中國同時封了「無事之城」。事件還捲入黨爭及中央與地方政爭：多發病之Lombardy地區被指「檢測過度」，以致誇大了疫情。

美官方如臨大敵 警告爆大瘟疫

若日韓意皆因大爆發而令世人矚目，美國的情況則更為離奇。當地確診人數不多且很大部分是「毒船」乘客，引起關注者，是日媒報道指美國流感病者部分實為肺炎病者。其後引發多宗傳聞，如指疾控中心CDC內部文件估計有逾千肺炎病者，及FBI正蒐購口罩等醫護用品。當局亦稱有檢測能力不足和缺乏口罩（缺口罩達2.7億個）等問題。近日出現了來源不明患者，被視為社區傳播先聲。

官方態度更大變：CDC主任呼籲國民要為遲早到來的大瘟疫做好準備，還可能要如中國般停工停課。政府即成立25億美元抗疫款項，並要求國會緊急批出當中的12.5億。議員不單未予留難，反覺款項太少而不足以應對困難，民主黨更提出要85億！

特朗普又宣布由副總統彭斯主持抗疫小組，而三藩市則宣布進入抗疫緊急狀態。官方如臨大敵的姿態，等於承認問題遠比數據所顯示的嚴重。

世衞總幹事早有預告：他曾稱對中國抗疫有信心，反擔心會在其他地區爆發大瘟疫，其後又稱「防治之窗」正在關上。當時他的說法頗有「離地感」，到今天才能欣賞其遠見。

今次情況遠比SARS時差，潛在的惡劣影響更甚：

（一）若東亞及歐美經濟同時受疫情打擊，則全球經濟將陷絕境。

（二）可觸發比金融海嘯更可怖的金融風暴，如信用緊縮及新一波歐債危機等。股債滙金油等市場已見大幅震盪，並再增對實體經濟壓力。

防全球經濟陷絕境 極端主義更盛

（三）引發各國的社會及政局動盪。社會上如貧富懸殊等矛盾激化，政治、政黨鬥爭借疫為題加劇，在歐洲反歐盟、反移民、反難民的極端主義政黨勢力更強。

（四）各國爭搶口罩等醫療物資。對中國來說抗疫形勢將更複雜，要啟動兩綫作戰：「內防擴散．外防輸入」。如山東、遼寧及吉林等省份已加強管理與韓國交往的風險。

海外疫情還延長了疫症的經濟打擊期，對旅遊、貿易等開放部門影響尤大。此外又須注意海外反華情緒及行動隨疫情升溫，為此要有適當對策。

▲ 世衞總幹事早有預告：對中國抗疫有信心，反擔心會在其他地區爆發大瘟疫，今天才能欣賞其遠見。（法新社資料圖片）