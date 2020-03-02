推政策穩價格 提高廢紙回收率

最新財政預算案指，港府將推廢紙回收服務計劃，旨在穩定廢紙價格。本地受外圍因素影響，廢紙價格下跌，影響回收率，可參考外地透過政策穩定價格，增加回收誘因。

每公斤回收價 1元跌至3毫

自從內地及東南亞國家拒收外來垃圾後，本地廢紙價格一直下降，去年有媒體報道稱內地紙商收購價，由過往的逾1,000元1公噸，跌至約700元1公噸，最前綫的回收價亦從以往的1元1公斤，跌至約2至3毫子1公斤，恐令廢紙回收缺乏誘因。

環保署去年公布的《香港固體廢物監察報告》顯示，本港廢紙回收率持續下跌至前年的41%，而棄置於堆填區的廢紙則按年增6.7%，是第二大都市固體廢物。據最新財政預算案，政府將預留每年不少於3億元，在今年下半年推行廢紙回收服務計劃，以穩定本地廢紙回收量和價格。

回收率持續降 棄堆填區反增

綠惜地球環境倡議總監朱漢強去年曾撰文指，本地廢紙回收高度依賴內地市場，因此內地的政策對本港衝擊甚大。他反映政府應該介入，但單靠長期補貼未必是出路，長遠更需生產者責任法規，達致污染者付費的做法；另一邊廂，本港亦應強化綠色採購政策，優先採購回收再造產品。

環保署已針對玻璃飲品容器及廢電器等實施污染者自付原則，惟仍未延伸至其他如包裝物料及紙包飲品。據美國環保機構Product Stewardship Institute，針對包裝及紙類產品回收的生產者責任制，有助促使商家將產品設計得容易回收、節省物料及循環再用，在已有實施此類政策的歐盟國家當中，廢紙回收率可高達7至8成。

綠色採購政策亦因製造需求，令廢紙回收有市場。南澳洲9個市議會去年9月率先全國，簽署一份諒解備忘錄（MOU），善用南澳洲地區政府的撥款打造循環經濟，優先採購含回收物料的產品並向公眾公布進展，這些材料包括建築材料、家具及辦公室文具。

綠色採購 令廢紙回收有市場

商家在綠色採購方面亦可多出一分力。環保數據平台CDP每年都會發表報告統計各大企業的綠色採購消費，其前年的報告顯示有綠色採購政策的企業由2017年的29間按年翻倍至58間，佼佼者包括蘋果、微軟及雀巢，部分如英國媒體公司Sky更被點名為循環經濟的先驅，因其產品的可持續設計可以為堆填區帶來零壓力。

讓本地廢紙價格穩定能夠增加對業界的誘因，但回收產業不能只靠公帑補貼，更需靠打造循環經濟及讓污染者自付，才能製造長遠需求。

▲ 本港廢紙回收率持續下跌，而棄置於堆填區的廢紙則按年增6.7%，是第二大都市固體廢物。（資料圖片）