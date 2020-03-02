派錢紓困振經濟 更須留意2大警號

財政司司長陳茂波在新冠肺炎疫情陰霾下宣讀財政預算案，以「撑企業、保就業、振經濟、紓民困」做主題，呼籲社會共度時艱。在公布前，傳媒焦點則集中在派不派錢、派多少錢。

政府財政資源 助抵銷經濟萎縮

預算案開宗明義派了1,200億（第6段），是一份「逆周期」下的「防禦性預算案」（defensive budget），即是在香港經濟萎縮下，以大灑金錢來抵銷萎縮。

從最基本的宏觀經濟（Macroeconomics）理論三個支撑經濟增長的元素——G（government）、I（investment）及C（consumption）——來看，目前香港在「I」投資及「C」消費兩方面均持續萎縮。正如預算案所指，投資開支2019年全年實質下跌12.3%，私人消費開支2019年全年實質下跌1.1%（第8段），而香港整體經濟2019年全年收縮1.2%（第9段）；預測今年經濟實質增長介乎-1.5%至0.5%（第18段）；所以「G」政府在短期內能做的，就是以更大規模的政府財政資源，來抵銷經濟萎縮，這便是財政司司長所指的逆周期財政措施。

我認為若以此為目標的話，預算案是成功的，各種措施包括全民派一萬元、撥款資助各行各業、大手筆注資各類「計劃」及「基金」等等，均是朝這個目標進發。

然而，要真正為這份預算案解碼，我認為要留意結尾「公共財政」的部分（第168段至182段），財政司司長語重心長，為香港發出兩大預警。

第1個警號 未來5年均財赤

預算案指明年的財赤預算為1,391億元，相等於本地生產總值4.8%（第171段），而且這個赤字金額是歷來最高的（第172段）；而直至2024/25年度的中期預測，這5年期間的公共開支約佔本地生產總值23.2%（第159段），情況絕不理想。

財政司司長在第176段指出，赤字主要成因是政府收入未能追上開支的急劇增加，當中尤以經常開支為甚。回歸以來，經常開支已由1,500億元，飈升至2019/20年度的4,400億元。的而且確，政府近年在社福、教育、醫療、公務員等各範疇的經常開支均不斷擴張，有增無減，簡單舉幾個例子：

社福經常開支由2017/18年度的653億元增加至2019/20年度的823億元，增幅達26%（第147段）。

醫療方面，特區政府於2020/21年度向醫管局提供的經常撥款合共750億元，相對2017/18年度的556億元撥款，增加了35%（第46段）。

而教育、社福和衞生共佔本年度經常開支預算中的6成，即超過2,800億元。最近5年，這三個範疇的經常開支累積增幅已達50%（第160段），這是非常厲害的增幅，對政府構成沉重的財政負擔。

至於公務員編制已於本財政年度增加3,481個職位，增幅1.8%（第156段）；將再於2020/21年度增至197,845個職位，較上年度增加6,082個職位，增幅達3.2%（第161段）。

財政司司長更在第157段清楚指出，2019年施政報告中宣布的主要政策措施，共涉及經營開支487億元、非經營開支248億元。

我認為財政司司長是在曲綫警告，這樣急速的增長是不能持久的（第176段），而且會消耗財政儲備。以2020/21年度為例，儲備已由年初相等於22個月的政府開支，一年間降至16個月。如果持續出現財赤，儲備終會有耗盡的一天（第174段）。

政府施政不能為了爭取民望而不斷增加經常開支，令政府陷入結構性財赤的困局。這是違反基本法第107條「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」的大原則。

第2個警號 港或失稅務優勢

財政司司長指出，國際稅務的新發展將影響香港的稅務競爭力。「經濟合作與發展組織」（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）正積極研究訂立全球最低稅率規則（第179段、180段）。

我認為這是重要的警號，因為OECD作為全球30多個國家政府間的國際智庫，稱得上是西方國家的大腦，OECD的研究、分析及建議，可以成為世界貿易組織（WTO）、世界銀行（WB）、國際貨幣基金組織（IMF）等等國際金融組織的政策。OECD訂立全球最低稅率規則，若跨國企業在香港繳納的稅款低於新訂的全球最低稅率的水平，其母公司便須向所在地繳納額外稅款或被施以稅務抵制措施（第180段）。屆時，香港低稅制這傳統優勢將大大受挫。

不忘居安思危 尋經濟新亮點

總結而言，我認為財政司司長透過這份財政預算案的逆周期措施，告誡政府需居安思危，施政時需謹慎考慮，不能年復年地大幅度增加經常開支，讓香港邁向結構性財赤。

事實上，目前香港的整體環境十分嚴峻，肺炎疫情外，還有各種深層次矛盾有待解決，政府不能單靠撥款、注資、成立基金來解決社會問題。可是，預算案欠缺宏觀經濟管理的大視野，沒有經濟新亮點，沒有提振經濟的新措施，遑論為香港的長遠經濟發展謀新出路。

究竟香港怎樣克服逆境，維持傳統優勢（自由港零關稅、簡單低稅制、良好法治及人才滙聚），跨向未來，值得我們深思。

▲ 財政司司長陳茂波上周宣讀的財政預算案，以「撑企業、保就業、振經濟、紓民困」做主題，呼籲社會共度時艱。（資料圖片）