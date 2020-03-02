滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？

滙豐（00005）及渣打（02888）先後放榜，市場對業績看法兩極，但更值得留意的是，兩隻外資銀行股業務遍布歐美，但盈利重鎮卻落在香港，繼續是集團最大盈利來源。面對香港經濟衰退、新冠肺炎疫情以及社會不

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