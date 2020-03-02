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滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？

評．析．天下版 2020/03/02

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滙豐（00005）及渣打（02888）先後放榜，市場對業績看法兩極，但更值得留意的是，兩隻外資銀行股業務遍布歐美，但盈利重鎮卻落在香港，繼續是集團最大盈利來源。面對香港經濟衰退、新冠肺炎疫情以及社會不

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撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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香港 銀行 經濟衰退 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 業績公布 營收 美元

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