滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？ 評．析．天下版 2020/03/02 分享： 滙豐（00005）及渣打（02888）先後放榜，市場對業績看法兩極，但更值得留意的是，兩隻外資銀行股業務遍布歐美，但盈利重鎮卻落在香港，繼續是集團最大盈利來源。面對香港經濟衰退、新冠肺炎疫情以及社會不 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 2020/02/29 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 交易講場 - 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 2020/02/28 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 交易講場 - 美股捲完美風暴 倒逼減息壓力大 2020/02/27 美股捲完美風暴 倒逼減息壓力大 交易講場 - 憧憬減息救市 環球央行恐技窮 2020/02/26 憧憬減息救市 環球央行恐技窮 交易講場 - 全球衰退憂慮升溫 非捕風捉影 2020/02/25 全球衰退憂慮升溫 非捕風捉影 香港 銀行 經濟衰退 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 業績公布 營收 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入