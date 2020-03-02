經濟艱難恐更長 官商民同舟共度

隨着新冠肺炎進入第二階段，即在全球多國感染及爆發，即使本港疫情能在4月或稍後告終，經濟不景恐怕較之前估計的拖延更長，港府要準備更長時間的紓困措施協助港企和市民。

外國加入搶購 要保物資供應

香港大學醫學院院長梁卓偉表示，相信疫情在港未見頂，尤其當接滯留湖北的港人回港後，確診個案恐將上升，建議市民儲備幾個月的口罩量。由於滯留湖北的港人分批回港，加上要在兩個潛伏期即28天沒有新增確診個案，才能算疫情受控，故最樂觀估計，亦要到4月中，社會運作才能大範圍回復正常。

惟中港疫情縱能在4月中受控，但相關物資尤其防護用品仍有甚大壓力，一來口罩等物品仍要繼續使用一段時間；二來外圍疫情才剛開始，物資流向會由中港向世界各地搶購，變為外圍疫情國自己不夠用兼要向全球各地搶購。

以口罩為例，雖然各地包括本港增設口罩生產綫，但全球口罩需求急增，供不應求反而可能加劇，港府須設法確保口罩供應足夠，避免排長龍購口罩的苦況不斷重現。

本港經濟恐怕亦要承受更長時間重壓。其一，即使中港疫情受控，但疫症加重內地經濟下行，內地客外遊意慾難免受挫。而新冠肺炎在全球多國感染及爆發，包括本港第3、第4和第5位最多遊客的來源地，即美、日、韓，在疫症肆虐期，或被本港禁止入境或要強制隔離檢疫，這些國家國民外遊興致亦難免大減，令本港旅遊、零售難望生意中短期內大幅反彈。

外圍需求勢降 報復性反彈難

其二，外界本期望內地疫情受控，企業日漸復工，在中央穩經濟政策下，經濟會有報復性反彈，本港亦會受惠。惟若外圍疫情不受控，一來環球供應鏈受到新一輪打擊，二來這些國家的經濟活動受疫情拖累，進口需求恐怕亦減少，令報復性反彈不易出現。

港府先後採取了4輪撑企業保就業措施逾250億、300億元抗疫基金，和預算案各項舉措（單計一次過措施已達1,220億元）抗疫紓困，不可謂不大手筆。接下來，港府既要力讓各項措施尤其「救命錢」盡快到位，亦要因應外圍疫情拉長經濟艱難期，計算現時各項措施可支撑企業和市民多久，綢繆下一輪措施的方法、力度與出招時間。

企業和市民亦要盡本身一分力抗疫挺經濟，如5G服務最快在第二季投入服務，企業可提供更佳網上辦公、學習方案、強化網上購物體驗等，市民即使不便外出，亦可多在港企網站平台消費，各界盡量為本港經濟保溫，官商民合力同度困境。

責任編輯：陳楚源