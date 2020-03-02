何謂風土病？ 中國版 2020/03/02 分享： 有醫學界指，新冠肺炎可能會成為「風土病」（Endemic）。Endemic有人譯作地方性流行或風土病。地方性流行在流行病學中，指毋須從外界輸入，便能在人口內持續出現疾病，亦稱地方病或風土病。 地方性流行 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 湖北外確診創新低 惟京深現輸入病例 今日 湖北外確診創新低 惟京深現輸入病例 鍾南山：入院發燒僅佔44% 恐存漏洞 今日 鍾南山：入院發燒僅佔44% 恐存漏洞 專家估4月底 湖北外可除口罩 今日 專家估4月底 湖北外可除口罩 康復者有抗體？ 梁卓偉：待觀察 今日 康復者有抗體？ 梁卓偉：待觀察 南韓病例增幅驚人 背後玄機 今日 南韓病例增幅驚人 背後玄機 最新專欄文章 更多 甚麼是基本傳染數？ 2020/02/29 甚麼是基本傳染數？ 治愈「復陽」 會否再傳染他人？ 2020/02/27 治愈「復陽」 會否再傳染他人？ 密切接觸者 衞健委怎定義？ 2020/02/26 密切接觸者 衞健委怎定義？ 北戴河時間 政治晴雨表 2019/07/19 北戴河時間 政治晴雨表 海峽論壇 擴兩岸交流 2019/06/17 海峽論壇 擴兩岸交流 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 傳染病 人口 水痘 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入