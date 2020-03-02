有醫學界指，新冠肺炎可能會成為「風土病」（Endemic）。Endemic有人譯作地方性流行或風土病。地方性流行在流行病學中，指毋須從外界輸入，便能在人口內持續出現疾病，亦稱地方病或風土病。

地方性流行

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