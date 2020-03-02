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麥當勞經典「情侶」回歸 全新「玉子雙層將軍漢堡」夠滋味

行政人員版 04:00 2020/03/02

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將軍同玉子又返嚟喇！黛安講緊嘅係麥當勞經典「情侶」將軍同愛人玉子，聽公關姊妹講，佢哋即日起又再重逢，仲會帶來全新加倍愛意嘅「玉子雙層將軍漢堡」，將令人難忘嘅滋味Double Up！

「玉子雙層將軍漢堡」係將嫩滑多汁嘅豬柳Double Up，配搭化身成軟嫩蒸蛋嘅玉子，加上清新檸檬蛋黃醬，真係完美配搭。至於充滿日式味道嘅「將軍漢堡」同「玉子將軍漢堡」今次亦會同時回歸呀。

為咗慶祝將軍同玉子步入另一階段，麥當勞仲特別推出全新大大啖組合「大大杯白提子雜果梳打」，以清甜白提子口味糖漿，配搭粒粒雜果，令人一試難忘。同時配搭人氣爆燈嘅Shake Shake薯條「和風紫菜調味粉」和「美式BBQ蜜糖調味粉」，食落夠晒滋味。

如果姊妹們唔方便出街都唔緊要，因為麥當勞今次會同戶戶送Deliveroo合作，即日起上戶戶送訂購「將軍漢堡系列」即可享7折優惠！戶戶送新用戶輸入埋優惠碼「3MCD20」仲送你3張20元優惠券！咁抵食，大家仲唔立即行動？

本文轉載自《晴報

「玉子雙層將軍漢堡」（右）有雙重豬柳配搭軟嫩蒸蛋（玉子），加上清新檸檬蛋黃醬，係最完美嘅配搭；而「將軍漢堡」就以豬柳沾上日式照燒汁，非常滋味。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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