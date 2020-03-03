疫情期間，中國學生在家上網絡課，奇景百出。中國學界所使用的網絡教學應用及教材五花八門，沒有用Zoom那麼統一，主要視乎校方的選擇。但無論用哪款都好，主要功能還是相似：登入報到，開視頻開咪，接收電子教材和教師指引，在群中回答提問討論，最後教師設計作業，之後也是學生在網上提交功課。

有些學校執行得較嚴謹，每天開課前，還要小學生戴上紅領巾，在平板電腦、手機或iPad之前立正唱國歌。看到一些政治課的教學截圖，教師在組群中提問，中國憑甚麼可短時間控制到疫情？各學生留言回答，如黨和領導人的決策、人民的力量、國家的後盾等，可想而知，普通一個學生都得把這種標準答案倒背如流。同時亦充分明白到，要在這種環境下回答另一種答案是有多難。

較特別的還有網上體育課。由於不是單純坐下來看直播教學，而是頒布了「功課」之後，學生還真要拍下自己的鍛練視頻來交功課，於是就出現了家中的兒童，要一星期錄三次半小時做運動過程的「節目」。

可是呢，平時大家白天都在外，不覺有問題，可如是幾周整幢樓一家大小都宅在家中的話，其實就會出現各式鄰里問題。簡單如當小學生做鍛練時，會嘈到或動到上上下下單位。又如典型的宅在家裏練舞練琴，聲音太大，朝早或深夜彈奏，也是會惹鄰居投訴。

疫情間網上教學催生出新的教學方式普及，但因未去到一種硬性落實的體制，於是仍會有意想不到的情況出現，那就是：不是個個學生有電子設備可上課的。有新聞就報道，有一山區小村的小學生，家中沒智能手機或甚麼iPad用以上課，結果釀成自殺悲劇。