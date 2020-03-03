在家勤做運動 輕鬆減壓抗疫

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，內地有公司透過計步APP監測在家工作的員工，走逾千步要罰做掌上壓，員工視為鼓勵做運動。當前不少港人要在家工作，嫌悶可多做運動，既可減肥，亦增強抵抗力。

多運動增溝通 加強免疫力

不少公司出於防疫需要，容許員工在家工作，但如何確保員工不開小差是個挑戰。山西省太原一家傳媒公司為防止員工溜出家門，增加感染風險，要求員工裝計步App，若每天步行超過1,000步，罰做20下掌上壓，走多過2,000步，須向上司解畫。盡管此舉有監控員工行動之嫌，但有員工覺得不罰款，罰做掌上壓當變相做運動。

專家指多做運動，有益身心，加強抵抗力。美國心理學協會引述俄亥俄州立行為醫學研究所所長Janice Kiecolt-Glaser的研究指，當人受壓或焦慮，免疫系統會減弱而易生病。

新冠肺炎爆發後，社交媒體上有太多虛假信息，增加人的焦慮，因此有必要處理好緊張和焦慮，如多做運動、增加人際溝通，從而增強免疫力（見表）。

做運動有助抗疫，最好是到郊外行山。英國Exeter大學去年公布的研究指，每周行山2小時，有助身心健康。美國史丹福大學亦發現在郊野散步有鬆弛大腦神經，平均可增加創意60%；而美國焦慮及抑鬱協會的研究更指，散步10分鐘跟做45分鐘健身的功效一樣，有助紓緩焦慮，改善情緒。

正因為到郊野公園行山有益身心，又可呼吸新鮮空氣，故每當爆發疫情時，到郊野公園的人數會大增。例如2003年沙士爆發，到郊野公園遊客人次增加7.7%至1,217萬，2009年人類豬流感爆發時則增加7.2%至有紀錄的1,340萬，當2015年新沙士爆發時更大增17.9%至1,320萬。

今次疫情發生後，多了人行山避疫，但不少行山人士發現多了垃圾口罩，污染環境，更有播毒的風險。環團呼籲市民須守護抗疫的後花園，自己垃圾自己帶走。

健身App 運動精英示範

市民有充裕口罩，固然可行山洗滌心靈，但口罩不足者可怎樣做運動？有見及此，教育大學和香港學校體育學會合作，邀請了10名精英運動員，包括黃金寶、杜琹凱等，親身示範做一些伸展運動、蹲坐的簡單的動作，毋須特別器材，輕輕鬆鬆便可在家做運動。

此外，市民亦可在手機下載一些人氣高的健身App。例如e-Fit特別為全港中小學提供免費帳戶，讓學生及家長觀看「7分鐘運動」影片後跟住做，時刻保持身心健康，共同抗疫。部分健身APP更會因應個人需要選擇訓練計劃，提供不同健身資訊，如想進步的則可不斷升級，並會推薦其他不同在家運動，如瑜伽、增肌等，亦提供飲食指導。

除了家居運動外，正如美國心理協會建議，市民可多與親友閒話家常。疫情下難外出聚餐，可透過視像會議與好友交談，既可互相鼓舞打氣，亦可交流健康飲食和做運動心得，從而培養良好飲食作息習慣，都有助減壓抗疫。

疫情不知何時了，只要大家保持心境開朗，處之泰然，自能安然度過疫境。

▲ 新冠肺炎疫情不知何時了，市民在家多做運動，有益身心，加強抵抗力。（資料圖片）