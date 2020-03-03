環球抗疫時代 需靠實證醫學

自去年12月8日於武漢發現首宗新型冠狀病毒（COVID-19）而感染的肺炎個案開始，全球的傳染病學家、微生物學家及流行病學家都埋頭苦幹地為新病毒進行監察，期望盡早減低人類感染的風險。

新冠肺炎發病 約兩成病情嚴重

起初，醫學界對新病毒的認識有限，只能用2003年對抗嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，香港簡稱沙士）的經驗來估算病毒傳播的速度。隨着病人數目不斷增加，愈來愈多醫學文獻闡述有關新型冠狀病毒的形態及傳播情況，以下便是一些由醫學文獻所歸納出的重點：

-於爆發初期的病人的基因序列中，發現新型冠狀病毒跟2003年沙士病毒（SARS-CoV）有79.5%的序列相同，並發現新型冠狀病毒與蝙蝠冠狀病毒有96%的相同；

-新型冠狀病毒所導致肺炎的主要病徵包括發燒及咳嗽，跟沙士相比，腹瀉的情況較少；

-病毒潛伏期一般為兩至七天，95%患者潛伏期為兩星期內；

-約有1%為無病徵患者，但他們也有傳播病毒的能力；

-佩戴口罩可減低帶菌者的病毒傳播能力，定時洗手更能有效減低感染病毒的機會；

-發病後，約有兩成患者病情嚴重，死亡率約為1至2%。

港人防疫意識增 暫無大規模傳播

這次新型冠狀病毒的傳播，明顯跟2003年沙士的情況有別。當年一名來自中國廣東省的超級傳播者感染了至少12位酒店訪客，部分患者在沙田威爾斯親王醫院接受治療，在病房直接或間接感染了過百名醫護人員、病人及其他探訪人士。當時沙士尚未被確認為高度傳染性疾病，病房的訪客及醫護人員不幸讓病毒傳播到社區。經過沙士一役，香港市民加強了對傳染病的防疫意識，亦慶幸這個新型冠狀病毒還未在本港醫院及社區發現大規模傳播。

雖然新型冠狀病毒在香港的感染率仍維持在較低水平，但是此病毒同時正向全球蔓延。根據世界衞生組織（World Health Organization）發表的COVID-19實況報告（Situation Report）指出，早在本年1月20日，新型冠狀病毒已由中國傳播到日本、韓國及泰國等地區。一個月後，病毒傳播到全球共26個國家，各國共呈報了千多宗中國境外的COVID-19確診個案。而根據世衞報告，截至3月1日，已有58個國家呈報了7,169宗中國境外確診個案。韓國更在十天內，由百多宗感染個案增加到超過三千名確診患者。

各國防疫資訊若互通 助抗疫情

根據現時傳染案例的報告，新型冠狀病毒主要在社區群組傳播，包括家庭聚餐、宗教聚會及人流聚集的郵輪活動。故此，加強個人防疫意識及減少親友聚會，將有助降低傳染病毒的風險。此外，若各國防疫措施及資訊能有效互通，確實可讓大眾更有效對抗當前疫情。

可是，在科技資訊發達的年代，疫情雖然可以做到實時通報，但資訊氾濫卻導致不少真假難分的消息不脛而走。很多事情未經查證（fact-check），便在網上廣泛流傳。在未有fact-check的情況下，究竟我們是相信信息來源，還是相信傳來信息的朋友呢？這可謂對智慧及友情的考驗。

醫學證據易fact-check 非單靠專家

事實上，醫學界主張實證醫學（Evidence-based Medicine），即利用醫學證據來歸納出醫療政策或健康指引，而非單靠醫學專家個人意見或信念。醫學證據較容易被fact-check，希望讀者在分享資訊同時，亦可花時間去考究資訊的真確性，不要讓假資訊像病毒般全球散播。

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▲ 醫學證據較容易被fact-check，希望讀者在分享資訊的同時，亦可花時間去考究資訊的真確性，不要讓假資訊像病毒般全球散播。（資料圖片）