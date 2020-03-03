內地綫上教育「好未來」 創辦人財富排24位

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，綫上教育成為學生主要的學習方式。中國綫上教育公司「好未來」（TAL Education），最近為內地300多間學校，提供綫上學習服務，公司市值更出現暴增。

受疫情影響，綫

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