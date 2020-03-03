  • 19°C
香港時間 : 2020303日 (二) 02:18
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

內地綫上教育「好未來」 創辦人財富排24位

行政人員版 2020/03/03

分享：

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，綫上教育成為學生主要的學習方式。中國綫上教育公司「好未來」（TAL Education），最近為內地300多間學校，提供綫上學習服務，公司市值更出現暴增。

受疫情影響，綫

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？
2020/03/02
2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？
澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天
2020/02/28
澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天
美時裝品牌服飾 免費借予女政客
2020/02/27
美時裝品牌服飾 免費借予女政客
綫上招聘新趨勢 見工衣着勿忽視
2020/02/26
綫上招聘新趨勢 見工衣着勿忽視
婚戒公司招聘情侶 揀選理想求婚地點
2020/02/25
婚戒公司招聘情侶 揀選理想求婚地點
商業 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 肺炎 好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 服務 行業 教育行業 人民幣

上一篇文章

數碼港助交流 年底擬拓東南亞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

抗疫復工兩手抓 防疫情輸入
抗疫復工兩手抓 防疫情輸入
專家樓論 - 酒店變身 見證潮起潮落
酒店變身 見證潮起潮落