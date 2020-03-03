內地綫上教育「好未來」 創辦人財富排24位 行政人員版 2020/03/03 分享： 受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，綫上教育成為學生主要的學習方式。中國綫上教育公司「好未來」（TAL Education），最近為內地300多間學校，提供綫上學習服務，公司市值更出現暴增。 受疫情影響，綫 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？ 2020/03/02 2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？ 澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天 2020/02/28 澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天 美時裝品牌服飾 免費借予女政客 2020/02/27 美時裝品牌服飾 免費借予女政客 綫上招聘新趨勢 見工衣着勿忽視 2020/02/26 綫上招聘新趨勢 見工衣着勿忽視 婚戒公司招聘情侶 揀選理想求婚地點 2020/02/25 婚戒公司招聘情侶 揀選理想求婚地點 商業 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 肺炎 好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） 服務 行業 教育行業 人民幣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入