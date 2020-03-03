減息救市成定局 美股得救經濟危 評．析．天下版 2020/03/03 分享： 新冠肺炎全球擴散，在打擊美國經濟憂慮下，美股連日大跌市，迫使聯儲局主席鮑威爾急發聲明暗示減息。在鮑爾威發聲明後，美股上周五尾市跌幅急收窄，而市場對儲局大幅、持續減息的叫價亦愈來愈高。利率期貨現反映3月 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？ 2020/03/02 滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？ 交易講場 - 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 2020/02/29 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 交易講場 - 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 2020/02/28 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 交易講場 - 美股捲完美風暴 倒逼減息壓力大 2020/02/27 美股捲完美風暴 倒逼減息壓力大 交易講場 - 憧憬減息救市 環球央行恐技窮 2020/02/26 憧憬減息救市 環球央行恐技窮 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 美股 減息 美國聯儲局 貨幣政策 私人貸款 信用卡 退休 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入