迪士尼突換舵手 關注串流平台前景 評．析．天下版 2020/03/03 分享： 美國娛樂巨企華特迪士尼（Disney，美：DIS）領導層上周傳來巨變，行政總裁伊格爾（Bob Iger）卸任。換馬消息固是突然，接棒人選更叫人嚇一跳，是否意味近年來力推的串流影視路綫可能有變？ 迪士尼上 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 更多 國金札記 - 「空降」彭斯領軍 特欲政治主導抗疫 2020/03/02 「空降」彭斯領軍 特欲政治主導抗疫 國金札記 - 美股風聲鶴唳 債息跌勢更堪憂 2020/02/28 美股風聲鶴唳 債息跌勢更堪憂 國金札記 - 美疾控預警 特朗普仍不正視嗎？ 2020/02/27 美疾控預警 特朗普仍不正視嗎？ 國金札記 - 日韓文化礙防疫 新冠肺炎恐成災 2020/02/26 日韓文化礙防疫 新冠肺炎恐成災 國金札記 - 巨企合併可雙贏 但怎會沒輸家 2020/02/25 巨企合併可雙贏 但怎會沒輸家 串流 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 媒體 網飛（Netflix，美：NFLX） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入