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迪士尼突換舵手 關注串流平台前景

評．析．天下版 2020/03/03

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美國娛樂巨企華特迪士尼（Disney，美：DIS）領導層上周傳來巨變，行政總裁伊格爾（Bob Iger）卸任。換馬消息固是突然，接棒人選更叫人嚇一跳，是否意味近年來力推的串流影視路綫可能有變？

迪士尼上

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記

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串流 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 媒體 網飛（Netflix，美：NFLX）

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