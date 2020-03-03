迪士尼突換舵手 關注串流平台前景

美國娛樂巨企華特迪士尼（Disney，美：DIS）領導層上周傳來巨變，行政總裁伊格爾（Bob Iger）卸任。換馬消息固是突然，接棒人選更叫人嚇一跳，是否意味近年來力推的串流影視路綫可能有變？

迪士尼上

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