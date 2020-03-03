抗疫復工兩手抓 防疫情輸入

內地新冠肺炎（武漢肺炎）新增確診持續下降並跌至低位，反映疫情漸趨緩和，惟中央仍高度警惕，嚴防復工後出現群聚感染以及病毒從外地輸入。香港同樣面對這兩個問題，港府須小心處理，確保防疫復工兩不誤。

外圍疫情爆發 防輸入毁前功

國家衞健委昨公布周日全國有202宗新增確診個案，是1月23日以來新低，而新增確診仍以湖北為主，撇除湖北外，全國僅新增6宗。單從數字看，湖北疫情初步已受遏制，但中央未敢掉以輕心，據熟悉國情的專家估計底因有二。

其一，憂慮全面復工的潛在風險。之前北京、重慶和廣東等多地企業復工，因防疫措施做得不到位，以致出現集體感染。中央決定因應不同地區的疫情風險、不同行業在產業供應鏈的重要性而復工復產，避免一刀切，引爆新一輪疫情。

其二，疫情正在外國大爆發，意大利、伊朗和德國的新增確診個案周日大增50%，南韓昨亦新增16%。即使內地疫情趨緩和，但中央仍嚴陣以待，擔心病毒透過外籍遊客輸入，令疫情出現反彈，前功盡廢。

香港同樣面對外防輸入，內防擴散的難題。港府推多項防控措施，基本上已堵截內地病毒源頭，新增確診放緩，但日前有旅客從倫敦飛抵本港再坐船回內地後確診，凸顯病毒有可能從外地輸入，並透過隱形病人在社區播毒的風險。港府除緊盯外地高風險地區的疫情，亦須嚴防病毒從一些低中風險國家輸入。

分批彈性上班 嚴防群聚感染

此外，港府亦要做好復工的防疫措施，以免增加社區感染。部分政府服務昨恢復，雖然只涉及一部分公務員復工，而政府作為全港最大僱主，私企都以政府舉措作標杆，馬會昨緊貼政府步伐，有限度重開部分投注站。復工不但令停工員工恢復收入，更有事可做，可與同事、顧客和行家聯絡，令其心理上相對開心，反而呆在家中無所事事，易胡思亂想，甚或出現抑鬱。惟復工同時增加人流和車流，增加群聚集體感染的風險。

政府應聯繫公共運輸機構，檢視復工後繁忙時間的乘客人數，適當增加班次，確保地鐵和巴士車廂不會過分擠迫。港府和企業亦可安排員工分批彈性上下班，避免集中在某時段搭車，減低人流。港府和企業除為員工提供適當防疫裝備，如口罩、酒精外，每天宜為員工消毒電腦鍵盤、滑鼠和辦公桌；座位適度分隔開，並呼籲員工盡量帶飯盒或叫外賣，避免工作和用膳時群聚。

在疫情趨緩，政府推動社會經濟秩序逐步復常是好事，但須小心謹慎，汲取各地經驗，因應對病毒已知的科學知識，根據實際情況作出彈性應對措施，才能防疫和復工兩者兼顧。

責任編輯：陳楚源