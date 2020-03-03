中位運行期=每日3位數確診

中央指導組副組長陳一新前天說，武漢疫情最嚴重階段過去，已踏入「中位運行期」。他還說，相信不久武漢將會進入每日確診病例雙位數的「低位運行期」，最後進入個位數的尾期。

官方將4位數或以上確診定位「嚴重階段」

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