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賽馬會獅子會齊捐物資 浸大中醫助市民抗疫

行政人員版 04:00 2020/03/03

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黛安日日睇新聞，內容都離不開新冠肺炎疫情，大家真係要好好保重身體。最近聽公關姊妹講，浸大中醫藥學院獲得賽馬會捐助，喺上月向院舍長者同綜援家庭免費提供「浸大防感方」，一共2,500人受惠，防感方成分包括黨參、西洋參及金銀花等，材料十足。

除咗派防感藥包外，為方便市民睇中醫，浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心即日起，仲推出免費視像中醫藥健康諮詢服務，講師可通過「Zoom」軟件進行約10分鐘綫上視像諮詢，如有興趣嘅朋友，可致電3793 3428預約。中心早前亦推出咗網上「大夫信箱」平台（https://embracehealth.org.hk/html/questions.php），由即日起至8月31日登記成為會員，就可以喺網頁留言詢問各種健康問題，浸大中醫藥學院講師就會用文字回覆。

另外，獅子會與浸大中醫藥慈善基金上月9日起，亦準備咗1萬個防疫中藥包，同募集咗5,000個口罩，免費派畀65歲或以上長者及慢性病患者，希望佢哋保持健康身心，抵抗疫情。獅子會與浸大中醫藥慈善基金董事局林海涵主席同黛安分享，佢話長者同長期病患者受感染風險較高，好多人亦因為唔夠口罩而感到徬徨，所以基金即刻採取行動，希望紓解佢哋嘅困境。

黛安都希望香港可以齊心發揮互助精神，共同抗疫。

本文轉載自《晴報

獅子會與浸大中醫藥慈善基金捐贈10,000個藥包給65歲或以上長者和長期慢性病患者，提升他們的免疫力及紓解身心壓力。

香港賽馬會慈善信託基金捐助的浸大中醫防感方。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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