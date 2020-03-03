不想老來後悔莫及 為您的退休生活 慎選合資格延期年金保單

長命是福？想安享晚年，積蓄不能少。去年，香港政府推出合資格延期年金保單（Qualifying Deferred Annuity Policy, 簡稱QDAP），鼓勵在職人士及早儲蓄，為老年退休作好準備，而投保人更享有高達10,200港元的扣稅優惠（見註1）。保險公司亦乘勢推出合資格延期年金，鋪天蓋地的廣告都打著「扣稅」、「慳稅」的旗號，叫大家趕及報稅前盡快投保，但是，延期年金畢竟是複雜的長期保險產品，若只為扣稅而胡亂投保，老來積蓄可能少一大截。若以退休儲蓄為目的，究竟投保人該怎樣考慮QDAP？保險公司的廣告代言星光熠熠、代理陣容鼎盛，就是信心保證嗎？今次，我們比較跨國保險公司的合資格延期年金，包括友邦AIA 延期年金、安盛AXA「賞生活」延期年金、宏利Manulife歲稅樂享延期年金、保誠Prudential「雋逸人生」延期年金、及永明金融Sun Life豐碩延期年金。

延期年金涉及供款期、累積期、及入息期。每個QDAP產品都有不同的供款及入息選項，不易比較，所以，我們先設定相似的處境，假設投保人於45歲開始供款，並於10年（或最接近的）期間共儲62,500美金（約50萬港元），然後滾存至65歲（或最接近的歲數），才開始年金收入。由於今次的目的是退休儲蓄，應付漫長的退休生活，所以，我們會選擇各產品最長的入息期，測試一下各大保險公司的QDAP是否真的幫大家自製長糧，安享晚年。

香港人長壽全球首屈一指 但非所有QDAP保到超長壽

香港人長壽，根據世界銀行的最新數據（見註2），香港的男性預期壽命為81.9歲，女性就更長命，達87.6歲，事實上香港人已超越日本，成為世界上最長壽的地區。而先進的醫療技術更可望令大家延年益壽，說不定將來能夠長命百二歲。所以，QDAP的年金入息期越長，就更能對沖長壽風險。

根據上表顯示，若由65歲開始派年金，安盛、宏利QDAP可派至85歲，共20年；雖然保誠QDAP的派發年數亦是20年，但其最早亦要待70歲才開始派發年金，派到90歲。上述QDAP中，友邦QDAP的派發期最短，只派65歲至75歲共10年。而年金派發期最長的就是永明金融QDAP，派至100歲，長過現時香港男、女現時的預期壽命，若大家有幸長命百歲，亦不用擔心收尾嗰幾年沒有收入。

越長命，QDAP回報率越高 保證回報尤其重要

入息期長固然重要，但QDAP的回報率亦不容忽視，這反映產品能派多少錢給您。由於年金是長線產品，我們會展示不同時間的內部回報率（IRR，Internal rate of return），假設投保人於45歲開始供款，到75歲、85歲、或95歲身故時，他所得到的年金收入、及受益人可得身故賠償，合共為之總回報，來計算整個現金流的IRR。QDAP產品的回報分為保證及預期回報。保證回報是保險公司必須履行合約，向投保人派發的年金、及保證身故賠償，更值得投保人注意。

若投保人於75歲身故，安盛、宏利、保誠及友邦QDAP的保證IRR介乎1.4%至1.6%，永明金融QDAP的保證IRR較高，達2.4%。年金產品對長命的人較有利，如果投保人於85歲離世，上述所有QDAP的保證IRR亦全線提高（除友邦，因於75歲已派完），安盛的保證IRR升至2.1%，而永明金融QDAP的保證IRR依然是最高，有2.5%。前文交代過，不少QDAP年金派發期止於85至90歲。所以，當我們再比較投保人於95歲過身時，以上產品中就只留下永明金融QDAP，其保證IRR達2.6%。

另外，QDAP亦有預期回報，當中包括非保證的年金收入及身故賠償，若投保人於75歲身故，安盛QDAP的預期IRR為4.3%，隨後的永明金融QDAP有3.9%。如果投保人於85歲離世，安盛QDAP的預期IRR升至4.6%，接著的宏利QDAP是4.2%。不過，投保人要留意，預期回報並非保證，受經濟狀況、保險公司分紅政策、及營利目標所影響。無人有水晶球去準確地預測幾十年後的派息情況。

應對不測風雲 早期退保或身故 QDAP的「賠償」迥異

延期年金是為了退休，對沖長壽風險，其產品的回報十分重要。但是，延期年金的投保人由在職時投保，至退休開始年金收入，橫跨幾十年時間，所謂天有不測風雲，人有旦夕禍福，若未盡人意，投保人要提早退保，或者早期身故，QDAP又會否令人蝕到入肉呢？

先說提早退保，延續上述假設，投保人於45歲投保，若剛供完款就急需現金周轉，選擇於55歲退保，一筆過取回產品內的保證現金價值，上述產品的投保人都不能全數取回已付保費，保誠QDAP的投保人蝕得最多，幾乎要蝕一半，相反，永明金融QDAP的投保人仍能取回9成已付保費。若於65歲退保，安盛及保誠QDAP的投保人仍未可取回已付保費，繼續蝕錢，其他友邦、宏利、永明金融QDAP的投保人就開始有回報，能取回比保費高的保證現金價值，當中永明金融QDAP的保證現金價值最高，比保費多38%。不過，延期年金是長遠的保險產品，大家需確保有足夠的流動資金才投保，避免早期退保必有損失。

再說早期身故，假設投保人於55歲不幸去世，起碼可得相等於已付保費100%的保證身故賠償，友邦QDAP的早期保證身故賠償最高，比已付保費多10%。若投保人於65歲過身，以上QDAP的保證身故賠償起碼是已付保費的105%，而最高的永明金融QDAP達138%。

當大家在街上，看到不少以「扣稅」之名的廣告，您會否也想趁報稅前投保合資格延期年金保單？不過，「扣稅」雖然聽起來吸引，但QDAP 是一項長線投資，大家亦要深入了解產品，避免因小失大。若想詳細比較更多QDAP，可瀏覽10Life的《產品解碼器》。

註﹕

1. 最高扣稅優惠10,200港元，乃基於最高稅階17%及合資格延期年金保費之最高扣除總額（即以每課稅年度60,000港元）來計算。

2. 世界銀行的人均壽命數據，詳見此連結。

資料來源﹕10Life