運動員常受肩痛的困擾，原因除「肩峰下滑囊炎」及「肩袖肌肉勞損」外，「二頭肌長頭肌腱炎」可算另一前肩痛病症的常見原因，其好發程度甚至同一天內碰到幾個同樣病症的病人。

二頭肌起止於前肩至手肘前方，而二頭肌的兩頭分別起始於肩盂上結節及肩胛骨喙突。而前者長頭更是容易發生肌腱炎，炎症多見於肩前方的二頭肌溝處。一般而言，長頭肌腱炎可以因拉傷或慢性勞損引起，傷患多因為上臂上舉或肩後伸動作，或負重上推，令傷患程度更甚。

有別於文章起首提及的其他肩痛原因，二頭肌長頭的肌腱炎有不同的壓痛點位置，患者可在二頭肌溝處有明確觸痛，若在扭傷初期，更可觸及皮膚發熱感及明顯腫脹。此外，肩作後伸動作時幅度明顯受限，男士常主訴手不能搔癢背部；女士則穿着內衣時，難以作手後伸繫緊扣環。

西醫診斷一般以傷患發展病史、臨床觸診、活動幅度受限及超聲波顯像，作初步二頭肌長頭肌腱炎的診斷，並會處方消炎止痛藥治療。物理治療則在紅腫熱痛症狀明顯的階段予以冷敷、超聲波及電療減輕炎症，消緩腫痛症狀。並按肩活動幅度，在初期處方「肩部鐘擺運動」，待約3至4星期疼痛明顯紓緩後，改作擦背樣的毛巾操運動，及橡筋帶阻力訓練以鍛練肩袖肌肉。

至於中醫方面，拔罐針灸能有效治療二頭肌長頭肌腱的慢性炎症。按筆者臨床所見，拔罐後留下的印若愈深色，常與病症本身疼痛程度愈痛有關；而隨痛症改善，每次拔罐印的顏色會相應愈淺！

最後，亦建議患者不應以日常動作沒有肩痛，便回復傷患前的較劇烈運動強度，理應先鍛練好肩袖肌群，循序漸進加大訓練強度，最後才回復往昔運動量。

▲ 「二頭肌長頭肌腱炎」是前肩痛病症的常見原因之一（Getty Images）