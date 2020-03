早前,內地網民在李文亮醫生病逝時,還說國家需要真話、需要新聞自由、需要言論自由,大大聲問:否則還有幾多人命?幾多個李文亮可以犧牲?

言猶在耳。

半個月後,現在新冠肺炎(武漢肺炎)席捲全球,疫情擴散與影響遠超當年沙士,南韓、日本、意大利已經成為重災區,雖然北京不斷用各種手法去釐清關係,但俗語有云:「出得嚟行,遲早要還」,並不是你左閃右避,事實就會改變,全世界都好清楚,這個病是來自哪裏?疫情蔓延全球,現在很多國家都出現排華情緒,這也難免。

有前媒體人邱孟煌,在微博呼籲民眾反思,應否就傳播疫情而向世界道歉,結果遭網民一面倒地留言批評,指他曾在中國官方媒體任職,竟然出賣同胞長他人志氣,說這個肺炎是天災,只是剛好發生在中國而已……

邱孟煌跟李文亮的遭遇有甚麼分別?

他們的遭遇也決定了這個民族的命運。

內地由一九八九年以後,用了幾十年時間去重新建立國際形象,這次基本上是一鋪清袋。世界的反華情緒愈演愈烈已經是事實,過去因為內地有經濟實力,各地向錢看只能將就,但這次新冠肺炎嚴重衝擊全球經濟,包括內地,生產力停擺,但北京還要落實跟美國貿易戰承諾向美國買二千億美元農產品的合約,請問錢從何來?

假如沒有大灑金錢的能力,還有甚麼可以跟世界和解?

撰文 : 張寶華

欄名 : NO ME TOO