內地偶像明星肖戰的粉絲與「同人愛好者」（年輕人另類文化，如二次元、漫畫、動漫等愛好者）引發的大戰，掀出粉絲經濟、新時代造星、小眾愛好者平台自由等各種複雜相連現象，大家可以不識肖戰是誰，但似乎有必要普及一下現時中國的這種娛樂產業生態。

在分析之前，甚至要說一下肖戰的走紅，又如何和耽美小眾文化的冒起有關。因為肖戰走紅的劇《陳情令》，改編自耽美小說，簡言之就是一種boys love作品，套到古裝情景，吸引大量女性粉絲。這本身就是一個新興、但不小的小眾愛好流行現象。

那這次爭端的導火綫，是肖戰的粉絲投訴AO3刊載以肖戰形象為藍本的作品，組織粉絲對AO3作出投訴直至封站。但這平台除登這作品之外，其實也登載更多其他同人愛好內容，所以爭議就變成，對一個作品的攻擊，導致其他所有作品都不能看了，因而惹怒了廣大的同人愛好者，又激發了後者對肖戰粉絲們的反擊。

在這裏，偶像的粉絲團顯示了足夠的經濟實力、組織力和行動力，他們可以快速組織粉絲作綫下調度和行動，譬如他們可定策略為所愛的偶像刷榜，為偶像合作的品牌產品消費，以千萬級別的流量讓偶像人氣大旺。粉絲團這種調動能力，在疫情中甚至令它們成為一些成功的物資調配民間組織。在更大的層面上，這種網絡動員力，也成為了這時代網絡力量的新常態，當中包括了小紅粉的各種網上「愛國出征」行動。

可以說，這已不同於舊日只是遠觀欣賞偶像的情況，而是大家主動參與其中，去成就一個偶像。但在眼見的過程中，隨時盲目消費、情緒杯葛、動員圍堵等，他們又往往被人指摘為腦殘粉。