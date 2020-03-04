有些管理層的思維，仍停留在半世紀前的年代，其特徵為：（一）甫遇問題，聚焦不在予以解決，而是盡量冚住。惟於現今年代根本無可能有秘密、人人都可以是公民記者／偵探／判官的情況下，任何不見得光之事只會欲蓋彌彰，到東窗事發，繼而就（二）喊冤——解釋自己遭誣陷，是無辜受害者，或更甚者，（三）斥責誣蔑者背後隱藏別有用心的勢力。總之，錯永遠不在自己，搞到如此田地，統統遭人陷害所致。

有人的地方，就有角力和鬥爭，即使真有敵對勢力推波助瀾，心水清的旁觀者也會知：（一）解決當下問題先啦！（二）管理層若在任期間，無能抗衡或化解其口中所謂敵對勢力，還好意思講出口，以此當成解釋自己無能的藉口？

幾年前，某日本牛肉飯連鎖店遭流言攻擊，指其售賣來自日本福島的輻射米飯和蔬菜。面對如此局面，管理層卻把信息焦點放在「我們受人陷害」上，結果出了「忍無可忍！」、「我們憤怒了！」、「已Call 999！」令網民恥笑的話。但對公眾來說，即使品牌「受別有用心的外界勢力陷害」，也得先解決「如何令公眾對品牌安心和繼續有信心」的問題。有智慧的管理層，會把解決問題為當下首要任務，倘錯擺焦點，結果永遠牛頭唔搭馬嘴。

作為企業或機構領袖，若口口聲被人圍剿或陷害，去到只有敵人、沒有同盟的地步，是否先作自我檢討呢？所謂「曹操都有知心友」，若一個領袖去到連同盟都睇佢唔順眼時，你話情何以堪呢？若身為領袖卻無力化解暗湧兼建立自己的聯盟，只懂日日唸口簧話遭圍剿或陷害，兼且害足多年，那麼，話語的潛台詞只是向公眾透露，自己的領導才能、政治智慧和做人處世，無瓣掂。但凡有此心態者，必想不出好東西來，因其思維和情緒已陷入自憐或報復之傾向，根本已無能力把心思聚焦在看清和解決問題上。