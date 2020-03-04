出現結構性財赤？ 言之尚早

財政司司長陳茂波在上周發表的《2020/21年度財政預算案》引言中開宗明義，說明面對當前的新型冠狀病毒疫情，為了防疫抗疫，運用資源減輕企業和市民的壓力，是政府當前的首要任務。

增開支只追落後 未來進整固期

因此，預算案除了延續去年宣布的紓困措施，例如寬減100%薪俸稅和利得稅（上限20,000元）、寬免公司商業登記費、補貼電費開支和其他措施等之外，還加入發放10,000元現金、企業特惠低息貸款等一次性措施。

相信很多市民都會體會到，財政司司長在編製預算案的過程中，已經考慮到不同市民及界別的建議和需要。

今年預算案其中一個令人關注的地方，就是本港是否已經出現結構性財政赤字。財政司司長預計本年度的財政赤字為378億元，再加上未來五年的預計財赤，將使政府的財政儲備，由本年度的11,331億元，減至9,371億元，減幅達17%。

到底本港會否出現結構性財政赤字，實屬言之尚早。財政司司長指出，雖然過去數年的政府開支顯著增加，但此舉只是「追落後」，並相信未來政府開支將進入整固期。

隨後4年赤字 佔GDP不足1%

另外，財政司司長在預算案中已強調，雖然下年度的預計財政赤字為歷來最高，達1,391億元，不過剔除1,200億元的一次性紓緩措施及其他調整後，明年的預計赤字實為590億元，相等於本地生產總值的2%。根據國際標準，赤字介乎2%至3%屬可接受水平。況且，預算案預計隨後四年的赤字，每年為74億元至170億元，也只是佔本地生產總值不足1%。

擴收入着墨少 新收入源成關鍵

此外，赤字預算是按未來五年實質經濟增長率為2.8%的假設計算。而根據過去經驗，本港於1998年亞洲金融風暴後，經濟增長為-5.9%，但低潮過後則連續兩年反彈，分別錄得2.5%及7.7%增長。到了2003年第二季，本港受SARS疫情影響，經濟急轉直下，但隨着中國內地開始逐步放寬個人遊之後，本港經濟於2003年下半年全面復甦，2003年全年本地生產總值達到3.1%的實質增長，表現比2002年的1.7%更佳。另一次在2009年全球金融海嘯後，本港也經歷了經濟負增長-2.5%，隨後經濟增長表現也同樣連續兩年反彈，增幅分別為6.8%及4.8%。

因此，假如本港一如以往，在經濟挑戰過後能夠迅速恢復過來，再配合適當措施，長遠未必會出現結構性赤字。

不過，近年來環球經濟發展實在難以預測，加上本港未來也要面對人口老化、經濟轉型等問題，也會為本港中長期的經濟增長加添不明朗因素。

預算案提及很多有關支出的措施，然而在如何擴大收入的政策上似乎着墨不多。因此，若要達到以上假設的每年2.8%或以上實質經濟增長率，政府就要更積極研究如何增加收入，包括擴闊稅基和調整稅率。

私募基金稅寬 經濟增長新亮點

此外，我們樂見財政司司長將會徵詢業界意見，為私募基金向基金經理所分發的「附帶權益」，在符合若干條件下，提供稅務寬免。

「附帶權益」一般是指基金經理於私募基金所持有的股權。若該基金表現能夠達標，基金經理可根據其股權比例，優先獲得基金分紅。現時，稅務局和業界對於「附帶權益」是否需要在本港課稅的意見出現分歧，令部分私募基金有所卻步。因此，當政府釐清以上問題後，希望可以吸引更多私募基金在香港註冊和營運，以促進基金管理行業發展，為本港經濟增長帶來新亮點。

財政司司長最後也提及，經濟合作與發展組織（OECD）為了應對稅基侵蝕與利潤移轉（Base Erosion and Profit Sharing；BEPS）而推出的國際稅務改革方案持續發展，為香港現行的稅務條例及制度帶來許多挑戰。

根據OECD BEPS 2.0的建議，不管該企業在任何地方經營業務，所有跨國企業都應該繳納「全球最低稅率」。

迎國際稅務發展 優化稅制競爭力

根據香港現時的稅務條例，海外產生的收入及出售資本性資產的收入，一般在本港毋須課稅。在BEPS 2.0方案下，若跨國企業的香港子公司因為部分或全部收入毋須課稅，因而令到利得稅款低於新訂的「全球最低稅率」水平，其母公司便須向所在地繳納額外稅款，或被施以稅務抵制措施，如此一來，香港素以簡單低稅制見稱的吸引力自然大受影響。

因此，為緊貼現時新的國際稅務環境並作出評估，財政司司長會邀請國際稅務及經濟學者、專家和商界人士提出建議，以確保香港的稅制配合國際稅務新發展。

本港的稅務條例自1976年以來已有44年沒有進行全面檢討，部分條文已經不合時宜。同時，為了應對以上國際稅務面臨的挑戰，本港應盡快全面檢視稅務條例和有關的稅務政策，並作出根本性的改革。另外，亦要檢討現有稅務政策的成效及作出優化建議，以鞏固並提升香港稅制的吸引力，維持本港優越的營商環境和競爭力。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 財政司司長陳茂波的財政預算，預計隨後四年的赤字，每年為74億至170億，佔本地生產總值不足1%。（資料圖片）