綠色出行多管齊下 為救地球出力

為推動綠色城市，今年財政預算案預留3.5億元推行電動渡輪試驗計劃。政府此舉是因應本港減排滯後，水上運輸釋出廢氣嚴重，冀以環保技術改善。港府也須加力推動其他環保交通工具，促進綠色出行。

消息指，政府將資助4家港內綫渡輪公司建造新電動渡輪及相關充電設施，預期2023年進行試驗，並試運兩年。環保局局長黃錦星坦承，電動渡輪比傳統柴油渡輪貴，目前聚焦技術研究方面。

港府須加力 推動環保交通工具

據運房局數字，每天乘搭港內綫和港外綫渡輪的乘客人次僅13萬，佔整體公共交通乘客人次1%。即使搭客不多，港府仍斥資3.5億元資助電動渡輪發展，原因相信有二：

1.減排滯後其他城市。政府制定《香港氣候行動藍圖2030+》，訂出目標，要在2030年將本港碳強度由2005年的水平降低65%至70%，即碳總排放量減少26%至36%。可是，挪威科技大學前年將蒐集得來的全球1.3萬個城市碳排放量數據，製成互動地圖，香港每年碳排放量多達208.5萬公噸，位列第4，比上海、東京和橫濱等上千萬人口的大都會還要多。

非牟利團體「低碳想創坊」前年為香港發表首份氣候成績表，綜合分只有C-，當中再生能源排名包尾，因香港可再生能源只有1%至2%，而溫室氣體排放評分D+，並指港府所訂的2030年減碳目標不夠進取，人均碳排放量由2016年5.7公噸減至3.3至3.8公噸，比同為全球90大城市組成的C40城市氣候變化領導聯盟所訂的2公噸，高出65%至90%。

2.水上運輸排放的廢氣嚴重，尤其二氧化硫排放量，2016年多達8,540公噸，比陸路運輸的40公噸高出近213倍，而氮氧化物排放量32,900公噸，亦比陸路運輸的16,200公噸高出逾1倍。

為改善空氣質素和為應對氣候暖化出一分力，港府在減排上推出多項政策，包括在減少發電燃料組合上的燃煤比例（見表）；又在最新預算案斥資20億資助私人住宅停車場安裝充電器，緩解電動車瓶樽問題；並資助電動小巴和電動渡輪發展。

電動渡輪零排放 長遠可省成本

港府在推動電動渡輪，可參考丹麥經驗。全球最大的全電動渡輪「Ellen號」去年進行處女航，每次充滿電可搭載200名乘客和30輛汽車航行40公里，操作成本是傳統柴油渡輪的25%，卻可達到零碳排放，比傳統船每年可減排2,000公噸二氧化碳。惟造價2,360萬美元，比傳統船貴40%，但由於燃料費可節省40%，僱用較少船員和維修費低，長遠可減省營運成本，西門子估計平均5.5年便可回本。

電動渡輪初期投資金額大，而本港港內綫渡輪公司普遍錄得微薄利潤，部分甚至出現虧損，對投資電動渡輪有心無力，需要政府全額資助興建、鋪設充電設施、試驗期內的營運、保養和維修費。政府資助電動渡輪，旨在蒐集渡輪運作數據，包括電池使用及損耗情況，以便評估營運成本效益。若渡輪表現理想，將會交由渡輪公司營運並加以推廣。

在港府多管齊下，冀電動車、電動小巴和電動渡輪有長足發展，既促進環保交通工具發展，更為拯救地球出分力。

▲ 水上運輸釋出廢氣嚴重，預算案預留3.5億元推行電動渡輪試驗計劃，冀利用環保技術改善。（資料圖片）