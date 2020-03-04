「最大公約數」防疫 病毒絕迹機會微

新冠肺炎疫情由去年12月到現在，已經進入第四個月，確診個案由主要集中內地「轉戰」海外日韓歐美等地，多國及地區應對疫情反應不一，但由於各國的檢測標準各異，防疫措施亦只是以「最大公約數」實行，將新冠病毒完全絕迹的機會看來微乎其微。

天下烏鴉一樣黑 港府非最差

先由中國內地說起。內地雖然如今巳達八萬多宗確診個案，更有很多已經無從考究的輕微個案。但不得不提是，中國由最初武漢地方衞生官員錯判形勢，導致個案幾何級數爆升，到其後中央已經適時採取強硬行政手段封城，令湖北省外的個案至目前為止得以順利控制，見於各省現時每天新增個案已經跌回單位數，其疾控手段及透明程度，似乎比很多民主國家還好，顯示國家對「疫情宏控」的本色。

反觀香港、台灣、澳門及世界各地，政府抗疫手段反應各異，市民對疫情反應亦有所不同。香港早在一月中已經意識疫情的嚴重性，市民有SARS的夢魘，反應敏感地要求封關，囤積糧食及日用品，口罩亦一早向各地搶購一空，令政府在極大民間壓力下，步履蹣跚地將疫情控制住，總算捱過二月份，但對疫情完全穩住仍不敢樂觀，尤因香港的外向形經濟在此疫情下肯定會賠上數個月，經濟民生社交處於「陰乾」狀態，伴隨財赤及經濟下滑，肯定「攬炒」成功，卻起碼仍希望能保住社區避免疫情大爆發，醫療系統仍可勉強負荷。

香港的政府一定不是最好，但肯定不是最差，觀乎南韓、日本、意大利，以至亞洲及非洲其他國家，一些大家可能很想移民的理想地，其實「天下烏鴉一樣黑」。從新聞上看到，各國可以將國家關係、經濟政治考慮放在人民福祉之上，有些政客會選擇掩耳盜鈴，有些政策會倒行逆施。新冠肺炎變成了各國對應突發事件的「國力比賽」。

本來疾控本身應該不涉及政治考慮，但事實並非如此。如日本政府最近便發布了《新冠病毒傳染病對策的基本方針》，要求各機構「優先」治療重症患者，輕症患者居家療養，以確保醫療資源的合理使用，不擴大可接受新冠病毒檢測的人群範圍。而美國疾控中心亦於上周定出了確診標準，建議只對三類人群進行核酸測試，卻對「無接觸史但有症狀」的第四類人群，不會進行測試。

檢測標準不一 各地確診數成疑

由於各地對疑似患者進行測試的標準各異，這樣會造成真正確診數字有很大落差，世衞亦沒硬性規定每個臨床上有上呼吸道症狀的病人都要做病毒抗體測試，而測試亦沒有百分百靈敏度及特異度（sensitivity and specificity）。究竟有幾多在美國流感高峰期死亡的病人有新冠病毒？已經是世紀懸案。

此外，病人在確診受新冠病毒感染期間，甚麼時段傳染力最高，病人的飛沫、唾液、大小便、以致淚水的病毒數量、高峰時間以及傳染能力等，現時亦未有定案。

而有很多病毒確診者症狀甚輕微，甚至無病徵，也令追蹤病源難度大大提高，甚至有很多漏綱之魚在社區「播毒」。

港口岸設關攔截 難排查患者

現時醫學界對「緊密接觸者」雖有定義，但緊密接觸的方式，時間以及個案追蹤並不完善，家居自我隔離的公共衞生措施漏洞更多，執行亦難，對家庭成員也造成一定程度的風險，而不能怱視。整體而言，防疫措施只是以一個「最大公約數」以社會及政府能接受的方式，盡量減少社區傳播。

疫症因為這些估算上的差異，每個地方的實際感染數字已經無從稽考，亦加重全球疫症受控的難度。故一些傳染病專家已明言，新冠狀病毒已經變成pandemic（大流行），即疫症並不能完全消滅，會在世界各地廣泛流傳，長遠導致數以百萬計的病人死亡。

最近剛在新英國內科期刊（New England journal of medicine）刊登鍾南山教授以及本港許樹昌教授團隊一同著作的文獻亦記載，回顧1,000多名患有新冠肺炎的患者，只有不到一半的病人在入院時有發燒症狀，亦有接近兩成病人沒有肺炎。可見，單從口岸設關攔截發燒及高危地區旅遊史的病人，並不能夠完全排除患者。以現時疾控力度，能將新冠病毒完全絕迹的機會微乎其微。

（文章只代表個人立場）

▲ 日本要求各機構「優先」治療新冠肺炎重症患者，輕症患者居家療養，以確保醫療資源的合理使用。（新華社圖片）