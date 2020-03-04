三重挑戰夾擊 穩金融買時間

G7財長及行長昨晚召開緊急視像會議，商討應對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對環球經濟衝擊後，儲局突減息半厘。當下疫情是供應、需求和金融層面均出現問題，沒有萬靈藥，須先穩住金融市場，換取時間控制疫情。

環球低估疫情 攜手出招抗疫

G7會後聲明，揚言會聯手抗疫，但沒提任何實質行動，只強調會動用所有適當的政策工具，來達致強勁而可持續增長，以及防範經濟下行風險。儲局其後突宣布減息半厘。

G7出手標誌疫情進入新階段，發達國家高度關注，並攜手出招抗疫，相信底因有二。其一，憂慮疫情變成大流行。疫情最初在中國爆發，各國掉以輕心，以為是地區性問題，隨着疫情蔓延至50多國，連G7成員國也無一倖免，意大利更成疫情僅次於中國、南韓和伊朗的重災區，才驚覺已成全球性問題。歐美股市上周累跌約12%，正正反映市場對大流行可能爆發的恐慌。

其二，今次疫情迄今全球有92,306人確診及3,131人死亡，比2009年豬流感時單是在美國導致6,080萬人感染及12,469人死亡（全球估計有15.1萬至57.5萬人死亡）為低，但對環球經濟造成重創較大，因同時受到供應衝擊（supply shock）、需求衝擊（demand shock）和金融衝擊（financial shock）。

由於產品零件主要來自中國，疫情令中國生產和物流停頓，嚴重影響汽車、手機和電子產品的產能，隨着疫情蔓延至日韓，打亂整個亞太區的供應鏈，這種供應衝擊，亦大大打擊其他經濟體的生產。為免社區爆發，各國要求民眾減少外出消費，令旅遊、零售、餐飲和航運業生意額大跌，成為需求衝擊，而零售餐飲業以中小企為主，因收入大跌，導致流動性問題而面臨資金鏈斷裂風險，從而引起金融衝擊。

這三重衝擊加劇環球經濟放緩，OECD日前將今年環球經濟預測由2.9%下調至2.4%，中國的增長預測也下調至4.9%；並警告若疫情持續更久，爆發地區愈廣，環球經濟增長或跌至1.5%，加劇經濟衰退的憂慮。

多國減息放水 穩住市場信心

哪個國家有良方妙藥可同時解決這三大問題？中國2月頻頻放水，日央也向市場注入5,000億日圓買債，印尼、澳洲和儲局先後減息。此外，中國7個省市推25萬億元人民幣基建計劃，意大利和南韓也撥錢援助受影響的企業和低收入人士，港府亦派糖和派錢共1,200億元撑企業紓民困。

G7沒透露如何出招，相信會透過貨幣政策和財政政策聯手出招，向市場發出強烈訊號，穩住金融市場信心，緩解企業的流動性不足，以免出現系統性風險，換取時間對抗疫情。

疫情何時了難以預料，救經濟亦難一蹴而就，故G7短期聯手先穩住金融，穩住信心，改善環球資產市場氛圍，以免在環球經濟受創下要多開一條戰綫，應對金融危機。下一步要各國齊心合作，汲取國際成功經驗抗疫，待疫情緩和，推出刺激經濟措施才會事半功倍。

責任編輯：賴偉雄