旅發局牽綫Netflix 急救大澳海景餐廳

最近黛安少咗出街，多咗煲劇。原來Netflix最近有套新嘅自家原創節目《海景餐廳急救隊》（Restaurants on the edge），其中一集的主角係大澳一間餐廳。黛安知道，呢個節目係搵啲擁有無敵海景嘅餐廳做主角，每集由三位外國專家，就餐廳的食物、裝潢同形象品牌畀意見，幫餐廳翻新。

聽公關姊妹講，香港可以喺首季六集中佔一席位，仲係首兩季節目中唯一介紹嘅亞洲城市，香港旅遊發展局出咗唔少力㗎。因為當佢哋得知香港係其中一個節目感興趣拍攝嘅地點，就積極同對方接洽，先後同節目製作組提議維港、西貢、石澳、南區及大澳。節目最終敲定有香港威尼斯之稱嘅大澳，揀咗由一對情侶經營嘅cafe拍攝。

雖然節目只有47分鐘，但籌備過程近半年，旅發局喺背後做咗唔少牽綫聯絡等工作，確保拍攝順利。聽聞事後節目監製仲透露，首季節目入面最鍾意就係香港呢集啊。唔知係咪因為呢個原因，黛安見節目預告片都係用香港天際綫景色做結尾㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 三位外國專家在節目中，為於大澳經營的Cafe提供意見，協助餐廳翻新。