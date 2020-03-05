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不要怕

副刊版 2020/03/05

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談疫色變，風風雨雨中的香港變得水盡鵝飛，主要是因為市民感到害怕，怕死怕病，但黑紗背後的新冠肺炎（武漢肺炎）到底有多可怕？

發表在二月二十八日《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine），鍾南山教授所領導的中國Covid-19醫療救治專家組（China Medical Treatment Expert Group for Covid-19）揭開這神秘面紗。團隊蒐集全國各大醫院共一千九十九名病人詳細醫療紀錄作分析，是至今最完善的病疫圖譜。

病者平均年齡為四十七歲，其中百分之三點五是醫護人員，曾接觸野生動物者不足百分之二，近半人來自武漢。平均潛伏時間為四天，大部分病人有發燒（百分之八十八點七）及咳嗽（百分之六十七點八），較少見病徵包括嘔吐（百分之五）及肚瀉（百分之三點八）。

最令人關注是多少人會病重甚至死亡，團隊把病況分作嚴重和非嚴重兩類，前者有一百七十三人（百分之十五點七），而後者九百二十六人（百分之八四點三）。嚴重者較年長並有長期病患，需要ICU及呼吸機支援者約百分之五至六，最終死亡率為百分之一點四；而大部分非嚴重病人除病徵外，還在肺部電腦掃描上呈磨砂玻璃狀病變（Ground-glass opacity）（百分之五十六點四），入院治療平均十二天後便可出院。

醫生大費周章地訴說這些聽來較沉悶的醫學資訊，目的是想說明這新冠肺炎雖然可怕但又不是太可怕，市民確要防範，但若不幸染上也不外是一場大病，其康復機會也相當高。

不要怕，只要防，向着無疫症的香港直跑！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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