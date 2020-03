談疫色變,風風雨雨中的香港變得水盡鵝飛,主要是因為市民感到害怕,怕死怕病,但黑紗背後的新冠肺炎(武漢肺炎)到底有多可怕?

發表在二月二十八日《新英倫醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine),鍾南山教授所領導的中國Covid-19醫療救治專家組(China Medical Treatment Expert Group for Covid-19)揭開這神秘面紗。團隊蒐集全國各大醫院共一千九十九名病人詳細醫療紀錄作分析,是至今最完善的病疫圖譜。

病者平均年齡為四十七歲,其中百分之三點五是醫護人員,曾接觸野生動物者不足百分之二,近半人來自武漢。平均潛伏時間為四天,大部分病人有發燒(百分之八十八點七)及咳嗽(百分之六十七點八),較少見病徵包括嘔吐(百分之五)及肚瀉(百分之三點八)。

最令人關注是多少人會病重甚至死亡,團隊把病況分作嚴重和非嚴重兩類,前者有一百七十三人(百分之十五點七),而後者九百二十六人(百分之八四點三)。嚴重者較年長並有長期病患,需要ICU及呼吸機支援者約百分之五至六,最終死亡率為百分之一點四;而大部分非嚴重病人除病徵外,還在肺部電腦掃描上呈磨砂玻璃狀病變(Ground-glass opacity)(百分之五十六點四),入院治療平均十二天後便可出院。

醫生大費周章地訴說這些聽來較沉悶的醫學資訊,目的是想說明這新冠肺炎雖然可怕但又不是太可怕,市民確要防範,但若不幸染上也不外是一場大病,其康復機會也相當高。

不要怕,只要防,向着無疫症的香港直跑!