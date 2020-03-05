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網上教學的挑戰

副刊版 2020/03/05

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兩星期前，中文大學復課，疫情下以Zoom進行網上教學，老師和學生統統要在開課前，用兩天時間學曉Zoom的操作。我對科技毫無天份，亦毫無緣份，在友儕間素有「科技殺手」之稱。不知是否磁場怪異，科技產品一到我手即有各式各樣奇怪狀況，幸好傻人有傻福，總有朋友能在附近及時相救。

但今次網上教學，不容有失，因每節課三小時，若在家中突有差池，叫天不應，叫地不聞，最不想耽誤學生，於是在授課前，在家反覆檢查每個功能，試完又試，緊張過自己去考試。後來，暖心IT同事幫我在辦公室內也安裝好一套器材，好讓我可選擇回辦公室網上教學。

復課第一天，我選擇回辦公室教學。跟學生久別（在網上）重逢，有些還身在異地，彼此隔着個mon，我看着你、你看着我，感覺這麼近又那麼遠，而老師的挑戰就是——如何在根本無人於眼前的情況下，自話自說三小時而不失現場感、互動感和活潑感，遙距地把學生的專注力hold住。

平時在班房面對面教學時，我喜歡與學生近距離接觸，故經常在講台上走來走去，也愛說笑，說到興之所至，手舞足蹈；分組討論時也會坐在其中，時聆聽、時參與，而我是十分享受這種教學時光的。若有一天，我離開大學校園的話，大抵課堂內外與年輕人交流的種種點滴，是唯一令我不捨和留戀的畫面。

一直喜歡跟人面對面交流的我，突然要進行網上教學，如何令學生如以往般投入？而老師自己又如何投入？這都是我在復課前思考良久的問題。（明天續談）

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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