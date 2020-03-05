群眾恐懼惡性循環 可有解藥？

當代資本主義社會的一項特點，是我們—由政治領袖、企業家、知識分子，到市民、僱員、學生—需要面向一個不確定的未來。這種不確定性就是當代社會的特點，轉變可以來得很快，而轉向更從來就沒有甚麼保證或完全的把握。

科技帶來新問題 影響更大

曾幾何時，很多人以為科技的進步，可以幫助我們面對這個不確定的未來，透過新科技的應用，將問題逐一解決。但現實是科技的發展也為我們帶來了新的問題、挑戰，危機、威脅未有消失，而只是以新的形態表現出來，甚至種種問題又再回到我們身邊，而其規模、影響往往比較以前更為巨大，造成難以收拾的局面。

在全球化的環境底下，地區性的問題可以迅速擴散，成為跨國、跨境的議題。而今天我們所面對的處境是，流動性與擴散的速度極其快速，眾多問題迅速超越地區、國家的範圍，需要擺脫舊有主權國家的思想框框，來思考應變的方法，除了需要跨國的合作之外，還要有新的想像力—從一個更宏觀的層面來考慮問題的性質、規模、影響範圍、傳播等等。

問題難根本解決 只能「受控」

以上所講，是對當代問題的認知，但這跟解決問題沒有直接的關係。事實上，很多時候我們是誇大了當代社會解決問題的能力：很多問題其實並沒有一個根本解決的方案，而只是受到控制（換言之，未至於不停擴散），又或者已掌握得到風險的機會率，將問題納入一個「可控」（或說是可以「承擔風險責任」）的範圍之內。

這是當代資本主義社會面對問題的「問題意識」：我們不能完全防止意外的發生，但可以推算得到發生意外的機會率，再而通過保險的方式，將原來的憂慮轉化為一個風險評估的問題，而盡管風險本身依然存在，不過大家可以通過考慮和計算成本與賠償之間的關係，令心理上的緊張狀態得到放鬆。

這是過去資本主義賴以成功的一種應變的方法，問題不是完全得到解決，但卻可以把風險轉化為一種計算，看看它是否可以在承受的範圍之內。

風險評估 助緊張心理紓緩

這種將問題變為風險評估的做法，需要一般人都能夠獲取他們想要的資訊。問題的神秘化不利於進行評估與估算；愈是神秘的、不知名的、無法歸類的風險或威脅，愈難說服群眾這是可以估算的。由於未能估算，群眾轉而由直接感覺出發，回應不知名的威脅。恐懼、驚慌很容易便成為了主流的反應，而個人的情緒回應（例如到超市搶購），令「預言得以自我完成」，威脅「成真」，令大家的反應更加情緒化。

防群眾由情緒出發 令預言「實現」

要打破這個惡性循環，就只有做好消息、資訊的發送。當誰都不敢肯定怎樣做才可以完全防止感染的情況下，重要的信息是向他們解釋究竟是重症的個案較多？還是輕症才是多數？對輕症的患者來說，康復的機會有多大？所謂康復，是甚麼意思？（有何後遺症？跟其他呼吸疾病如何比較？）死亡的風險有多高？

要令群眾冷靜下來，必須提高透明度，並且把關鍵數據公開。只有這樣做才可以令他們回到「冷」的風險評估計算思維，不再由感覺來指揮他們的反應和行為。

▲ 由於群眾直接由感覺出發，回應不知名的威脅。恐懼、驚慌很容易成為主流反應，而個人的情緒回應，例如到超市搶購，令「預言得以自我完成」。（資料圖片）