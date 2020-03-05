化粧品零殘忍 無動物測試可行？

美國今年接連有3個州份宣布禁售曾做過動物測試的化粧品。化粧品進行動物實驗是否有必要尚無定論，惟本港消費者礙於標籤欠監管，或難根據個人喜好選購。

美國加州、內華達州及伊利諾伊州在今年起，禁止售賣或進口任何曾以動物做實驗的化粧品。有關法例估計不會為當地業界帶來太大影響，因不少品牌已陸續棄用動物測試，立例只為向聯邦政府施加壓力，在全國通過此類禁令。

歐盟早禁止 台2016年已立法

歐盟在2013年已禁止化粧品進行動物測試，亦禁止廣告宣傳曾以動物做實驗的產品。台灣更在2016年通過立法，禁止化粧品品牌用動物測試產品成分與原料，是東亞首例，違者可被罰款最多15萬台幣，情節嚴重者更可被勒令停業。

據美國善待動物組織（PETA）表示，動物實驗是殘忍行徑，科技可為美容品牌提供其他試驗產品安全的途徑，包括使用人類細胞模擬人體器官系統的體外實驗（In Vitro Testing）、用電腦模擬人類皮膚的電腦皮膚模型、及模擬人體，例如不少醫學院會用的TraumaMan。

中國作為全球最大化粧品市場，卻一直在法律層面要求進口化粧品、及特殊用途化粧品（包括染髮、美白及防曬產品）須經過動物測試。金杜律師事務所合夥人Mark Schaub去年分析指，內地雖已開始放鬆有關規定，包括為了讓國產產品打入海外市場，但仍未全面取締動物實驗，是故如何在滿足各地消費者對未經動物實驗（亦即零殘忍）產品的追求、及符合中國法例要求之間取得平衡，對業界而言一直是個難題。

除中國以外，日本法例也未全禁動物實驗。盡管當地著名品牌如Shiseido已關閉其動物實驗中心，但法例仍要求所有品牌若研發新型煤焦油色素、紫外綫防護成分或防腐劑，均須經過動物測試。

美國人道協會解釋指，美容品牌若堅持使用新成分，因缺乏安全數據而須用動物做實驗以滿足執法機關。至於它們為何不用零殘忍的測試方法，則是因現時仍缺乏不涉及動物、測試新成分的方法。

本港並無法例禁止美容品牌用動物做實驗，食衞局局長陳肇始前年回覆立法會議員提問時表示，動物實驗在了解疾病、研發及測試新藥物等研究範疇仍擔當重要角色，非活體實驗技術現時未能完全替代動物實驗。

監管化粧品標籤 助分辨產品

動物實驗對化粧品是否真有必要？目前或仍無定論，市面上既可買到做過動物測試的產品、亦可選購多款零殘忍產品。

非牟利獸醫服務協會教育幹事顏雅慧去年指，香港一直沒有就動物測試標籤立法或監管，生產商可能用過期或假標籤，令消費者無法輕易分辨產品有否經過動物測試。

就目前而言，港府或更宜着手監管化粧品標籤，協助市民根據個人對經動物測試產品的意見，選購合適自己的產品，冀透過消費者壓力，促使業界主動發掘更多不涉及動物的測試方法。

▲ 本港沒有就化粧品進行動物測試標籤立法或監管，令消費者無法分辨產品。（資料圖片）