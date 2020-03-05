汲經驗增資源 防疫任重道遠

國家抗擊新冠肺炎雖初見成效，但防控形勢依然嚴峻。有專家指出，新冠肺炎未來很有可能成為類似流感的全球流行病。可見，對新冠病毒的防控任重道遠。

目前既要針對疫情變化和防疫形勢做好應對，同時也應充分吸收和借鑑本次抗疫中的教訓和經驗，為未來的防疫工作做好長遠規劃。建議未來應完善相關法律，徹底禁除「野味」產業；完善環境衞生治理，加強個人衞生社會教育；同時，加大資源投入，提升傳染病研究水平，以及加強中醫藥在抗疫中的作用。

一、完善法規革除濫食野味陋習

目前可以肯定的是，引發疫情的新型冠狀病毒來自於野生動物，之所以能夠傳染給人類，與銷售以及濫食「野味」不無關係。野生動物攜帶大量已知或未知的病毒，野味氾濫早已成為公共衞生安全的重大隱患。

剷除野味需求供給 非法交易鏈

《野生動物保護法》在2016年曾做過修訂，但因野味背後利益巨大，所以很多地方野味交易依舊氾濫，甚至已經形成產業。若想徹底革除濫食野生動物陋習，必須徹底剷除從需求到供給的整條非法交易產業鏈。

對此，全國人大常委會日前審議通過了關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定。據此，建議應盡快進一步補充和完善《野生動物保護法》等相關法律法規，加強執法和懲治力度，全面禁止亂捕濫食及非法銷售野生動物，從源頭杜絕病毒傳播風險。

此外，本次疫情也顯示出，生物安全對於保障民眾健康、社會穩定和國家安全等方面尤為重要，在此也呼籲應盡快推動生物安全法立法。

二、吸收抗疫經驗提升衞生水平

完善管理模式 塑民眾衞生習慣

防疫除了需要從源頭控制病毒向人類傳播，也需要較高的環境衞生水平，以及民眾良好的衞生習慣相配合。首先，良好的環境衞生不但有利於防止病毒傳播，還能令人身心愉悅，提升工作效率。此外，環境衞生是公共衞生體系中重要的一部分，而公共衞生是公共管理體系中重要的一部分。做好環境衞生管理，有助於提升政府的治理水平。第二，公民個人素質最直接的體現就是遵守社會規則，而愛護環境衞生是最基本的社會規則。再加上養成良好的個人衞生習慣，既能阻擋疾病，也有助養成遵守社會規則的習慣，最終令個人素質獲得提升，也有助提升中國的國際形象。

所以，建議各地方吸收此次抗疫經驗，完善環境衞生管理模式；同時加強社會教育，促進民眾養成良好衞生習慣。將抗疫過程中有效的衞生措施常態化延續。

三、三方面加大防疫資源投入

相比於政治、經濟等方面的國際影響力，中國在公共衞生領域，尤其是防疫方面的國際影響力仍有差距。比如SARS、禽流感等蔓延全球的傳染病都源自中國；有些傳染病並非源自中國，卻在中國爆發，比如非洲豬瘟。這些因素共同導致中國的國際形象受到影響。

建議未來應從三方面加大投入，提升防疫水平：第一，由氣候變化引發的生態環境變化，助長了一些病原體的存活變異、傳播，人類面對新型傳染病的風險倍增。未來應加大公共衞生領域，尤其是新發傳染病方面的研發投入，對新型病毒深入研究，對其傳染性、致命性、以及防範措施有清晰的了解，令防疫部門提前給予足夠重視，做到未雨綢繆。

重傳染病研究 高科技助監控

第二，新冠肺炎疫情爆發之後，除了醫療機構，內地不少醫療科技和研發企業也積極參與抗疫，很多新技術在抗疫中得到應用，比如AI機器人自動給患者送藥，操作無人機監察住宅小區人員進出，還有利用AI技術和大數據分析人員流動情況等等。事實上，現代化的防疫體系正是需要由生物研究、醫藥研發、醫療科技、人工智能、大數據分析、通訊科技等多部門共同參與。所以應總結本次抗疫經驗，推動發展高科技衞生防疫產業，不但有助於加快中國衞生防疫體系的現代化進程，也很有可能成為中國經濟的新增長點。

第三，擴充「傳染病與突發公共衞生事件網絡直報系統」監測範圍，不限於現有39種法定傳染病，將一些雖未出現爆發，但具有高傳染性及高死亡率的傳染病全部收錄，並加強監控。同時，應該提升系統對不明原因傳染病的敏感程度，一旦發現不明原因傳染病在一個地方超過5例，系統自動觸發核查機制。

四、中醫傳統瑰寶充分發揮作用

中醫藥作為中國傳統瑰寶，曾屢屢在疫症治療中發揮奇效。本次疫情爆發後，國家衞健委從《新型冠狀病毒肺炎診療方案》第三版中開始加入中醫方案。在第五版中給出了定性，稱新冠肺炎屬中醫疫病範疇，第六版將中藥「清肺排毒湯」納入診療方案。事實證明，中藥不僅對輕型、普通型患者有效，而且對重型和危重症患者也取得了一定的療效，多省市已提出中西醫結合治療方案。據北京市統計，目前只用中藥治療的有效率可達87.5%，中西醫結合的有效率可達92.3%。不過目前最主要的治療方法仍以西醫為主，中醫藥的重要作用未充分體現。

所以提出如下建議：

第一，建立新冠肺炎病例信息共享機制，及時發布中醫藥參與新冠肺炎救治相關信息，推廣中醫藥在抗疫中的重要作用。

第二，中醫講究辨證論治，往往根據病人的不同病情、不同體質開具不同藥方，應盡快完善中醫藥參與抗疫機制，讓中醫藥專家直接參與一綫診治。

第三，《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中應增加新冠肺炎中醫藥治療方劑目錄，將有效的中醫藥方劑或中西醫結合治療方法收錄其中，並廣泛推廣。

第四，應探索建立中醫在疫情防控方面的快速反應機制。

▲ 新冠肺炎防疫雖初見成效，但形勢依然嚴峻，未來很有可能成為類似流感的全球流行病。（新華社圖片）