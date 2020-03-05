儲局減息不手軟 美負利率指日可待？

為應對新冠肺炎對全球經濟的潛在衝擊，在7大工業國（G7）財長及央行行長周二會議後，美國聯儲局突出大招減息半厘。市場對美國減息的預期愈推愈高，更有討論儲局應否效法歐、日央行實施負利率。

美國總統特朗普正是

...