儲局減息不手軟 美負利率指日可待？ 評．析．天下版 2020/03/05 分享： 為應對新冠肺炎對全球經濟的潛在衝擊，在7大工業國（G7）財長及央行行長周二會議後，美國聯儲局突出大招減息半厘。市場對美國減息的預期愈推愈高，更有討論儲局應否效法歐、日央行實施負利率。 美國總統特朗普正是 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 信心比黃金重要 全球協調救市合時 2020/03/04 信心比黃金重要 全球協調救市合時 交易講場 - 減息救市成定局 美股得救經濟危 2020/03/03 減息救市成定局 美股得救經濟危 交易講場 - 滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？ 2020/03/02 滙豐渣打盈利引擎 漸「失效」？ 交易講場 - 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 2020/02/29 散戶跌市撈底「千人操」 是吉是凶？ 交易講場 - 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 2020/02/28 韓日疫情惡化 供應鏈威脅再升級 經濟 疫情 新冠肺炎 美國 特朗普 美國聯儲局 減息 美元 銀行 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入