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儲局減息不手軟 美負利率指日可待？

評．析．天下版 2020/03/05

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為應對新冠肺炎對全球經濟的潛在衝擊，在7大工業國（G7）財長及央行行長周二會議後，美國聯儲局突出大招減息半厘。市場對美國減息的預期愈推愈高，更有討論儲局應否效法歐、日央行實施負利率。

美國總統特朗普正是

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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