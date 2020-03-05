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Apple防疫慰問包 10.2吋iPad贈員工

行政人員版 2020/03/05

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新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，令不少人需要在家工作，對於這個安排，有人歡喜有人愁。此時有消息傳出，為了安撫在疫情較嚴重的地區居家隔離的內地員工，Apple特意向他們寄送防疫慰問包裹，希望可以協助他們順

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欄名 : Good Job Insight

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