Apple防疫慰問包 10.2吋iPad贈員工 行政人員版 2020/03/05 分享： 新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，令不少人需要在家工作，對於這個安排，有人歡喜有人愁。此時有消息傳出，為了安撫在疫情較嚴重的地區居家隔離的內地員工，Apple特意向他們寄送防疫慰問包裹，希望可以協助他們順 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 法庭檢控主任 須受訓9個月 2020/03/04 法庭檢控主任 須受訓9個月 內地綫上教育「好未來」 創辦人財富排24位 2020/03/03 內地綫上教育「好未來」 創辦人財富排24位 2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？ 2020/03/02 2周看畢24套《007》 即可賺逾5千元？ 澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天 2020/02/28 澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天 美時裝品牌服飾 免費借予女政客 2020/02/27 美時裝品牌服飾 免費借予女政客 蘋果（Apple，美：AAPL） 商業 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 肺炎 Apple 湖北省 在家工作 零食 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入