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百佳做足防疫工夫 令顧客安心笑住Buy

行政人員版 04:00 2020/03/05

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黛安平時好鍾意行超市，因為超市嘅產品愈來愈多元化，每個星期都要行幾次先安樂。最近唔少人受疫情困擾，可能少咗外出，但黛安見到唔少食店、超市都加強咗衞生，同大家齊齊抗疫。聽公關姊妹講，百佳最近推出最新一輯廣告《嚟百佳安心健康笑住BUY》，用輕鬆手法講解百佳喺員工健康、店舖衞生，同食品來源及品質監控都把好關，希望每位顧客嚟百佳購物都可以安心又開心！

呢兩條網上廣告短片，畀觀眾化身成小朋友，齊齊當一日小店長。黛安睇完先知百佳各員工喺工作前都會探測體溫同戴口罩，做足防疫措施；亦會定時清潔同消毒店舖環境，包括我哋最常用到嘅購物籃同購物車。

另外，佢哋嘅新鮮食品都有晒來源保證，由專人喺世界各地搜羅回來或者由產地直送；至於環球鮮肉都有衞生認證；蔬菜亦有嚴謹檢定測試同追蹤監察，每樣產品嘅篩選都係超級嚴謹，所以黛安最鍾意去百佳掃貨。大家得閒可以去百佳個Facebook專頁，睇下「安心健康笑住Buy——小店長大作戰」，知多啲本地超市如何防疫同運作㗎。

本文轉載自《晴報

今次百佳呢個新廣告中，大家可以跟住小店長一齊了解超市點做防疫措施同運作。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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