儲局出招反常 政治操作投資添亂

美國聯儲局前晚突然減息半厘，聲言應對新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對經濟的衝擊，惟卻未能提振市場信心，反而引發恐慌性拋售。這可能與疫情比預期嚴重，並捲入美國選情，引爆投資者連串疑問，出於避險紛先行沽貨。

突出手大減息 疫情比預期差？

儲局主席鮑威爾解畫時，強調美國經濟基調良好，但鑑於疫情對經濟活動構成的風險不斷上升，不得不提前減息。儲局突如其來大幅減息半厘，比一般市場預計的四分之一厘，多達一倍，對市場恍如投下震撼彈，最吊詭的是道指不升反跌，收市大挫785點，達2.9%。

美股近期大上大落，早前強勢勁升，但隨着疫情擴大，在過去7個交易日大跌3,075點，即10.6%，反觀港股跌約1,024點，約3.8%，由於香港息口處於低位，難再有下調空間，故儲局減息對港股的刺激作用不大。

儲局緊急減息半厘並非沒有前科，如2001年科網股泡沫爆破、911事件，以及2008年金融海嘯等，每次都是美國人感受到經濟或政治受威脅，儲局須緊急放水救經濟，但偏偏今次儲局出手抗疫之時，已知的美國疫情並沒有大規模爆發。

據公布，美國迄今共有127人確診，9人死亡，以全國3.27億人口來說不算嚴重，總統特朗普多次公開強調疫情對美國的威脅仍低，並呼籲民眾應當作一般流感處理。那麼，為何儲局如此緊張要提早兩星期減息？就算出於要提供寬鬆環境，穩住市場信心抗疫，為何不是常規減息四分之一厘而要減半厘？令投資者擔心儲局是否掌握了一些市場不知道的資訊，即疫情對美國經濟的影響比預期差，不得不即時大幅減息？

儲局在減息前，特朗普再施壓要求大幅減息，減息後仍要求再減，令人擔心儲局受到特朗普的連任政治壓力需要，才會提前大幅減息，儲局的獨立性安在？

白宮力圖淡化 涉特朗普選情？

此外，亦令人聯想疫情是否捲入選戰，變成政治操作。美國全國過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci早前指疫情出現社區感染，已到了爆發程度，或需停課和停止大規模集會，並指摘華府箝制他對外披露疫情。白宮一直淡化處理，相信是不想為了防疫而影響選舉集會進行，也憂慮被批評低估疫情而被問責，拖累特朗普選情。

美國疾病控制及預防中心（CDC）在周二前，規定民眾須出現新冠肺炎徵狀才可進行病毒檢測，而檢測和治療都要自費，此舉CDC沒有發揮其應有的專業防疫角色，亦對逾2,700萬沒醫保人士是沉重承擔。一旦疫情爆發，這對主張全民醫保的民主黨參選人如桑德斯和沃倫來說，肯定可爭取更多選民支持，對一直想廢掉奧巴馬醫保的特朗普選情，絕對不利。

正正因為儲局突然大幅減息抗疫的做法不尋常，牽引出市場甚至民眾的種種疑惑，對儲局減息的決定亦難以信服。華府實應以尊重科學的手法來處理疫情，更應避免滲入選戰因素，尤其大選涉及權力移交，誰當選總統將左右美國以至全球政治經濟發展，否則儲局放水救經濟只會適得其反。

責任編輯：劉婉雯