全球每天有千百萬人在減肥，單在美國每年已有四千五百萬人嘗試減肥，在這龐大的市場，民眾年花近七百億美元，且仍不斷增長，故此，各式各樣減肥方法層出不窮，目的是在這減肥市場上分一杯羹。其中最矚目是Low-Fat（低脂）跟Low-Carbohydrate（低碳）之爭。

低脂當然是盡減含脂肪食物，故此市場出現極多低脂食品，信眾見到低脂便盲目放心去吃。低碳是減碳水化合物，其中包括糖、米、麵包及一切含澱粉質食物，這是中國人的主食，要戒便要付上一定代價。

那麼，到底低脂好還是低碳好？

士丹福大學Gardner教授（JAMA 2018）找上六百零九位體胖（BMI 28至40）的自願者，隨機分配到低脂或低碳減肥餐組別，有糖尿病或其他重病者不准入組。一年過後，低脂組平均減上五點三公斤，而低碳組是減上六公斤，在統計學上兩組完全沒有分別，大家握手言和。不單如此，就是在血脂和血糖的改善上，兩組也沒有任何分別。故此，減肥者可以按心頭好去選擇減肥方法。

更重要的問題是，為何兩者沒有分別？要知道體重控制極複雜，人體經千萬年進化後，已有很好機制維持健康體重，當人們貪婪地把大量食物放進口時，身體機制便只得把體重水平調高，這過程包括基因啟動和賀爾蒙調節，最佳例子便是Leptin（瘦素），調高Leptin水平可以減少脂肪細胞（Adipocyte）的脂肪儲存量，而多作運動則可增加Leptin。

還是那句老生常談，減肥不能單靠食物或藥物，要痛苦地去做運動才成。