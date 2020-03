網上教學的第一堂,我劈頭就跟學生說:「同學們,幻想一下你們是我,現在山上獨自一人,夜闌人靜(在職碩士班晚課)、四周漆黑一片,然後要自話自說,那是甚麼感受?請不要讓我孤單,我需要你們比以前在班房中更投入、更多發問、更多反應,笑時要更大聲,好讓我不會自覺是一個lonely old lady sitting in her tiny little room speaking to herself on this lonely planet。」學生們紛紛在網上給我開心反應,老懷安慰。

開始網上授課,為了要他們更有學習興趣,我在備課時準備了更近期、更有趣的個案,問的問題更刁鑽(其實大部分年輕人都不怕思考,只要他們真心覺得學到新知識或新思維便會投入)。結果一堂三小時的網上教學,比面對面授課更肉緊、更花心神和力氣,下課後,骨都散。

但不知是學生富有同情心,不想我這個old lady寂寞,還是網上發問功能令他們更感自在,我發現學生以這種模式上課,更放膽發問和答題,那是令原本對網上教學不以為然的我,有很大的驚喜。當然,個人仍偏向「有得面對面見,就不要網上見;有得網上見,就不要網上聽;有得網上聽,就不要網上打(打字)」,因為人與人之間面對面所交流的信息、氣息與細微情感,是最豐富和不可代替的。但在疫情未明朗化之前,網上教學也不至是我原本想像的那麼「不近人情」,算是一個不失為沒辦法之下的最可行選擇。

網上教學給我的靈感是,或許,待疫症過後,回復面對面教學時,也可結合科技,讓同學可即時在課室座位於網上打字提問或反應,那對比較害羞的同學可能感覺更自在;而老師又可即場面對面回應更多同學的問題,那應該對學習更能擦出火花。好,一俟能面對面教學時,就試用這個模式!期待盡快有一天,可以脫下囗罩,與年輕人再相見。