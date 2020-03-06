網上教學的第一堂，我劈頭就跟學生說：「同學們，幻想一下你們是我，現在山上獨自一人，夜闌人靜（在職碩士班晚課）、四周漆黑一片，然後要自話自說，那是甚麼感受？請不要讓我孤單，我需要你們比以前在班房中更投入、更多發問、更多反應，笑時要更大聲，好讓我不會自覺是一個lonely old lady sitting in her tiny little room speaking to herself on this lonely planet。」學生們紛紛在網上給我開心反應，老懷安慰。

開始網上授課，為了要他們更有學習興趣，我在備課時準備了更近期、更有趣的個案，問的問題更刁鑽（其實大部分年輕人都不怕思考，只要他們真心覺得學到新知識或新思維便會投入）。結果一堂三小時的網上教學，比面對面授課更肉緊、更花心神和力氣，下課後，骨都散。

但不知是學生富有同情心，不想我這個old lady寂寞，還是網上發問功能令他們更感自在，我發現學生以這種模式上課，更放膽發問和答題，那是令原本對網上教學不以為然的我，有很大的驚喜。當然，個人仍偏向「有得面對面見，就不要網上見；有得網上見，就不要網上聽；有得網上聽，就不要網上打（打字）」，因為人與人之間面對面所交流的信息、氣息與細微情感，是最豐富和不可代替的。但在疫情未明朗化之前，網上教學也不至是我原本想像的那麼「不近人情」，算是一個不失為沒辦法之下的最可行選擇。

網上教學給我的靈感是，或許，待疫症過後，回復面對面教學時，也可結合科技，讓同學可即時在課室座位於網上打字提問或反應，那對比較害羞的同學可能感覺更自在；而老師又可即場面對面回應更多同學的問題，那應該對學習更能擦出火花。好，一俟能面對面教學時，就試用這個模式！期待盡快有一天，可以脫下囗罩，與年輕人再相見。