里昂The Village Outlet 購雪褸必去 副刊版 2020/03/06 分享： 里昂是前往阿爾卑斯山滑雪的出入口，也是列入世遺的古都。2018年5月在里昂市區的東南方，也開了第一家購物村The Village Outlet。 Outlet採用黑白兩區設計，黑區圍繞着一個大水池，池中 ... 欄名 : Travel 鳴謝 : Club Med、法國旅遊發展署Atout France 相關文章 法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌 今日 法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌 最新專欄文章 更多 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 2020/02/21 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 2020/02/07 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 全新木屋式山景公寓 860萬港元有售 2020/02/07 全新木屋式山景公寓 860萬港元有售 奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航 2020/01/31 奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航 法國 里昂 米芝蓮 Outlet 酒店 歐元 美食 住宿 甜品 葡萄酒 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入