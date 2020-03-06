法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌 副刊版 2020/03/06 分享： 冬盡春至之際，來到法國阿爾卑斯山山區，既可享受滑雪樂，亦可展開古迹探尋之旅。距里昂約1小時車程有莎波城堡（Château de Chapeau Cornu），遊客可在此下榻感受貴族氣派，並品嘗米芝蓮美 ... 欄名 : Travel 鳴謝 : Club Med、法國旅遊發展署Atout France 相關文章 里昂The Village Outlet 購雪褸必去 今日 里昂The Village Outlet 購雪褸必去 最新專欄文章 更多 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 2020/02/21 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 2020/02/07 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 全新木屋式山景公寓 860萬港元有售 2020/02/07 全新木屋式山景公寓 860萬港元有售 奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航 2020/01/31 奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航 法國 里昂 米芝蓮 Outlet 酒店 歐元 美食 住宿 甜品 葡萄酒 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入