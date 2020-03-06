  • 18°C
香港時間 : 2020306日 (五) 04:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌

副刊版 2020/03/06

分享：

冬盡春至之際，來到法國阿爾卑斯山山區，既可享受滑雪樂，亦可展開古迹探尋之旅。距里昂約1小時車程有莎波城堡（Château de Chapeau Cornu），遊客可在此下榻感受貴族氣派，並品嘗米芝蓮美

...

欄名 : Travel

鳴謝 : Club Med、法國旅遊發展署Atout France

相關文章

里昂The Village Outlet 購雪褸必去
今日
里昂The Village Outlet 購雪褸必去

最新專欄文章 更多

日本星野集團 2020年4間全新酒店預告
2020/02/21
日本星野集團 2020年4間全新酒店預告
Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊
2020/02/07
Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊
全新木屋式山景公寓 860萬港元有售
2020/02/07
全新木屋式山景公寓 860萬港元有售
奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航
2020/01/31
奢華藝術體驗 麗晶七海輝煌號啟航
法國 里昂 米芝蓮 Outlet 酒店 歐元 美食 住宿 甜品 葡萄酒

上一篇文章

江詩丹頓 頂級機械

下一篇文章

里昂The Village Outlet 購雪褸必去
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

汲日韓遲緩教訓 全球須果斷抗疫
汲日韓遲緩教訓 全球須果斷抗疫
專家樓論 - 有沒有這麼誇張 疫市筍盤爭崩頭？
有沒有這麼誇張 疫市筍盤爭崩頭？