法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌

冬盡春至之際，來到法國阿爾卑斯山山區，既可享受滑雪樂，亦可展開古迹探尋之旅。距里昂約1小時車程有莎波城堡（Château de Chapeau Cornu），遊客可在此下榻感受貴族氣派，並品嘗米芝蓮美

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